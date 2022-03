Elektryki coraz ważniejsze, Tesla zmiata konkurencję

Według najnowszego raportu dostarczonego przez Jato, samochody elektryczne stanowiły 6 procent globalnej sprzedaży w 2021 roku. To dwa razy więcej niż rok wcześniej. Największy udział wśród nich ponownie zgarnęła Tesla - co piąty samochód elektryczny wyjeżdżający z salonów na całym świecie to dzieło Elona Muska.

