Najważniejsze przepisy ruchu drogowego w Ukrainie

O przepisach drogowych w Polsce, ale i innych krajach szerzej opowiadamy w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Podróżowanie samochodem po Ukrainie pomimo prowadzenia działań wojennych przez Rosję nadal jest możliwe. A najlepiej udowadniają to chociażby korespondenci. Oczywiście w obecnej sytuacji przepisy drogowe w tym kraju mogą nie odgrywać ważniejszej roli. W końcu policja zajmuje się innymi sprawami, niż ściganiem wykroczeń. Mimo wszystko może warto wspomnieć o tym, w czym przepisy obowiązujące na Ukrainie różni się od prawa drogowego w Polsce. A rozbieżności jest kilka.

Zobacz wideo Wymagana, a nieznana. Czym tak naprawdę jest bezpieczna odległość?

Wjazd na Ukrainę. Jakie formalności są konieczne?

Zacznijmy od przejazdu przez granicę. Tam kierowca i wszyscy pasażerowie będą musieli pokazać paszport o ważności wynoszącej minimum 6 miesięcy – ale 6 miesięcy od terminu pobytu, a nie wjazdu. Muszą też opłacić ubezpieczenie zdrowotne (0,3 dolara za każdy dzień za osobę). Konieczne jest też wypełnienie dokumentu migracyjnego. Jeżeli chodzi o pojazd, wymogiem jest dowód rejestracyjny i Zielona Karta. Na granicy należy też opłacić taksę ekologiczną (10 euro za każde 1000 ccm) – w zamian nie ma np. płatnego przejazdu drogami czy winiet.

Obowiązkowe wyposażenie auta na Ukrainie

Jakie jest obowiązkowe wyposażenie samochodów na Ukrainie? Przepisy wymagają posiadania gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego i apteczki. A do tego jeżeli auto ciągnie przyczepę, pojazdu musi mieć też dodatkowe lusterka boczne (gdy przyczepa jest szersza od pojazdu ciągnącego). Poza tym obowiązkowe są... opony zimowe. Obostrzenie dotyczy okresu od listopada do końca marca. A w szczególnie trudnych warunkach drogowych, kierowca może je doposażyć też w łańcuchy śniegowe. Jeżeli chodzi o opony generalnie, identycznie jak w Polsce przepisy wymagają wysokości bieżnika wynoszącej co najmniej 1,6 mm.

Polski kierowca może dostać mandat za złe opony. Nawet kilka tysięcy i to w kilku przypadkach

Ograniczenia prędkości w Ukrainie

Przede wszystkim różnice odnoszą się do dozwolonych prędkości. O ile w Polsce w terenie zabudowanym przez całą dobę możemy jechać maksymalnie 50 km/h, o tyle na Ukrainie limit jest wyższy i wynosi 60 km/h. Na drogach poza miastami samochody osobowe i pojazdy do DMC na poziomie 3,5 tony mogą rozwinąć 90 km/h. W przypadku cięższych aut lub pojazdów z przyczepami, ograniczenie spada do 80 km/h. Drogi ekspresowe u naszego wschodniego sąsiada pozwalają na osiągnięcie 110 km/h, a autostrady 130 km/h. Pojazdy z przyczepami lub o DMC powyżej 3,5 tony, mogą rozpędzić się na tego typu szlakach już tylko do 80 km/h.

Przepisy drogowe w Ukrainie: opony, pasy i dzieci

Przepisy drogowe obowiązujące w Ukrainie nie mają wątpliwości. Absolutnym obowiązkiem jest zapinanie pasów bezpieczeństwa. Co ze światłami mijania? Przez całą dobę pojazd musi się na nich poruszać od 1 października do 30 kwietnia. W pozostałym okresie roku należy je włączyć po zmroku, ewentualnie w czasie złych warunków atmosferycznych. Jeżeli chodzi o przewożenie dzieci, przy wzroście do 145 cm muszą znajdować się w specjalnych fotelikach lub podwyższeniach. Dodatkowo dzieci do 12 lat i o wzroście poniżej 145 cm nie mogą podróżować na przednim siedzeniu.

Co ciekawe, na terenie Ukrainy obowiązuje zakaz nocowania w pojeździe campingowym poza polem campingowym.