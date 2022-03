Gdzie zamontować kamerkę samochodową? Środek szyby to zły pomysł

Więcej porad eksploatacyjnych znajdziesz w serwisie Gazeta.pl.

Kamery samochodowe zyskują na popularności. I temu ciężko się dziwić. Nagranie z rejestratora może się stać dowodem w przypadku kolizji czy pomóc namierzyć sprawcę parkingowej stłuczki. I choć ich zalety można spokojnie wymieniać przez kolejne dwa akapity. My w tym punkcie się zatrzymamy. Bo kamerki mają też wady. A główna nie dotyczy samego urządzenia, ale przede wszystkim miejsca, w którym kierowca je montuje.

Gdzie NIE montować kamerki samochodowej?

Nie ma jednego sposobu montażu kamerki samochodowej. Ilu kierowców, tyle metod. Część montuje urządzenie na środku przedniej szyby, część w jednym z rogów, a część zaczepia je o górną część deski rozdzielczej. I której z tych metod byśmy teraz nie przeanalizowali, wniosek będzie jeden. Każde z tych miejsc jest... błędne. Powodów przemawiających za tym jest tak samo dużo, jak zalet samego rejestratora. I tak:

Kamerka samochodowa zamontowana na środku szyby choć jest na wyciągnięcie ręki, jednocześnie ogranicza pole widzenia kierowcy. Dodatkowo czasami pojawia się efekt, w którym kierujący patrzy na drogę nie przez szybę, a niewielki ekran kamerki.

Kamerka samochodowa zamontowana w jednym z rogów szyby sprawia, że słupek boczny i maska zajmą zdecydowaną cześć obrazu. Efektywność pracy kamerki zatem wyraźnie spada. Poza tym kierowca będzie miał spory problem z jej obsługą – szczególnie gdy wybierze prawy, dolny róg. Wtedy praktycznie nie będzie mógł zmieniać ustawień w czasie jazdy – nie sięgnie do urządzenia.

Kamerka samochodowa zamontowana na desce rozdzielczej po pierwsze zarejestruje, jednak w dużej mierze maskę i część konsoli. Otoczenie będzie widać słabo. Po drugie do obsługi tak zamontowanej kamerki kierowca nadal będzie się musiał oderwać plecami od fotela i pochylić – w ten sposób przez dłuższą chwilę nie będzie obserwował drogi.

Co powinien mieć i ile kosztuje dobry wideorejestrator?

Mandat za montaż kamerki samochodowej w złym miejscu

Warto pamiętać o tym, że montaż kamerki samochodowej w polu widzenia kierowcy, to wykroczenie. Policjanci mogą potraktować czyn jako niezachowanie należytej ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Skutkiem takiej interpretacji stanie się 1000-złotowy mandat i 6 punktów karnych.

Najlepszym miejscem do montażu rejestratora jest... lusterko wsteczne

Na środku czy rogu szyby nie. Na konsoli też nie. Zatem gdzie zamontować kamerkę samochodową? Specjaliści nie mają wątpliwości. Najlepszym miejscem są okolice wstecznego lusterka. Urządzenie schowa się za obudową lusterka, więc nie będzie ograniczać pola widzenia. A do tego otrzyma prawidłową widoczność oraz znajdzie się na wyciągnięcie ręki – kierujący z łatwością będzie mógł sterować jego pracą. Lokalizacja przy lusterku wstecznym przynosi też zalety związane z montażem. Przewód zasilający można wprowadzić pod obudowę lusterka lub sprowadzić go prostopadle w dół do gniazda zapalniczki.