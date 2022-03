Druga elektryczna pozycja Fiata. Ulysse wraca na salony

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

W 2010 roku Fiat wycofał ze swojej oferty minivana o nazwie Ulysse. Teraz jednak powraca w nowej formie i w pełnie elektrycznej odmianie. Jest to drugi model w pełni elektryczny po 500e.

W e-Ulysse dostępne będą dwie wersje baterii, które oferować będą 50 lub 75 kWh. Zasięg będzie taki sam – około 330 km. Szybkie ładowanie o mocy 100 kW pozwoli zapełnić baterię do 80 proc. w 45 minut.

e-Ulysse będzie posiadać 137 KM mocy i 260 Nm momentu obrotowego. Fiat nie podał w jakim czasie auto rozpędzi się od 0 do 100 km/h, ale podał, że prędkość maksymalna wynosić będzie 130 km/h.

Według Fiata ich klienci będą e-Ulysse wykorzystywać głównie jako taksówki, transport hotelowy czy transport z lotnisk. Biorąc to pod uwagę, w środku będzie można skonfigurować tak pojazd by zmieściło się 7-8 pasażerów. W wersji Lounge z siedmioma miejscami siedzącymi, e-Ulysse może mieć drugi rząd zwrócony w kierunku trzeciego ze składanym stolikiem pomiędzy nimi, co skłoniło Fiata do nazwania tego wariantu mianem „salonu".

W wersji 8-osobowej będzie można wybrać 12 wariantów konfiguracji, w wersji 7-osobowej ta ilość wzrasta do 16. Siedzenia będą znajdować się na szynach, przez co będzie można je przesuwać albo demontować. Najdłuższa wersja pojazdu oferować będzie 4900 litrów przestrzeni na bagaże.

Co się tyczy systemów, to e-Ulysse będzie miał ich kilka m.in.: automatyczne hamowanie awaryjne, ostrzeżenia o zjechaniu z pasa ruchu, monitorowanie martwego pola i rozpoznawanie znaków drogowych. Fiat jednak nie podał czy systemy te znajdą się jako wyposażenie standardowe czy też jako opcja. W najbogatszych modelach dostępny jest 7-calowy ekran dotykowy.

Wśród dostępnych opcji znajduje się również panoramiczny dach, skórzane siedzenia, ksenonowe reflektory, elektryczna tylna klapa bagażnika i przenośne urządzenie do dezynfekcji powietrza.

Fiat nie podał jeszcze cen, ale e-Ulysse trafi do dilerów w Europie w maju tego roku.