Fiat Tipo i 500 X z rewolucyjną hybrydą. Będzie drogo, bardzo drogo

Pod maskę obu modeli trafi jednostka z rodziny FireFly. Silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra oferuje 130 KM maksymalnej mocy i 240 Nm momentu obrotowego. W tym przypadku jest to układ mild hybrid, więc z silnikiem współpracuje alternator-generator pracujący pod napięciem 48V. Urządzenie wytwarza 20 KM mocy i 55 Nm momentu obrotowego. Całość trafia na przednią oś za pośrednictwem 7-biegowej, dwusprzęgłowej skrzyni. Jest to zupełnie nowe rozwiązanie, debiutujące w ramach włoskiej marki.

Zaawansowana miękka hybryda pracująca pod wyższym napięciem niż standardowe 12V oferuje możliwość jazdy w trybie elektrycznym. Układ działa podczas uruchamiania samochodu, ale potrafi też wprawić auto w ruch podczas jazdy w korku lub parkowaniu na pierwszym lub wstecznym biegu.

Producent zapowiada, że hybrydowe rozwiązanie pozwoli przez 47% czasu użytkowania na pracę w trybie bezemisyjnym (w cyklu mieszanym). Podczas jazdy w mieście udział wzrośnie aż do 62%. Brzmi obiecująco. Do tego zużycie paliwa być niższe o 0,3 litra w porównaniu z wersjami wyposażonymi w silnik wysokoprężny. Emisja tlenku węgla zmniejszy się o 11 procent względem jednostki Diesla. Fiat Tipo Hybrid wyposażony w nowy układ napędowy rozpędzi się od 0 do 100 km/h w nieco ponad 9 sekund, natomiast model 500X będzie o pół sekundy wolniejszy.

Wygląd obu samochodów w wersji hybrydowej nie ulegnie wielkim zmianom. Na tylnej klapie pojawi się logo Hybrid. Model Tipo z nowym silnikiem będzie także dostępny w wersji SW Cross. Producent planuje wprowadzić również wersję (RED) z karoserią w ostrej czerwieni oraz wnętrzem dopasowanym kolorystycznie do wyglądu karoserii.

Fiat 500X Hybrid będzie produkowany we włoskiej fabryce Melfi, a Fiat Tipo Hybrid w tureckim Tofas. Polski oddział marki rozpocznie przyjmowanie zamówień na 500X Hybrid i Tipo Hybrid jeszcze w tym miesiącu, a pierwsze egzemplarze trafią do europejskich salonów w kwietniu.

Nie znamy jeszcze cennika, ale zagraniczne media spekulują o cenie Tipo na poziomie 27,5 tys. funtów (ok. 148 tys. zł). Natomiast na rynku włoskim samochód będzie dostępny nieco taniej – 26,4 tys. euro (ok. 119 tys. zł). Niewykluczone, że ta różnica cen wynika z różnych specyfikacji na konkretnych rynkach oraz kwestii podatkowych (Wielka Brytania jest poza Unią Europejską).

W każdym razie, Tipo w założeniu miało być tanim, dostępnym dla wszystkich samochodem. Jednak wyrafinowana technologia hybrydowa pod maską stawia go na równi z bardziej doświadczoną w tej materii Toyotą Corollą.