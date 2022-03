Co oznaczają numery na radiowozach? Te naklejki kryją mnóstwo informacji

Więcej przydatnych porad dotyczących jazdy samochodem znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

Numer rejestracyjny oznakowanego radiowozu zawsze zaczyna się od liter HP. Kolejna wskazuje na województwo lub jednostkę, w której eksploatowane jest auto. Numer pojawiający się po oznaczeniu literowym identyfikuje z kolei konkretny radiowóz. W tym punkcie warto wskazać jednak, że bardzo podobną rolę pełni również numer boczny stosowany w policji. Zaraz opowiemy o tym, jak w łatwy sposób można go rozszyfrować.

Zobacz wideo Chciał się pościgać na zlocie. Nie wiedział, że w BMW siedzą policjanci z grupy „Speed"

Litery w numerze bocznym oznaczają jednostkę policji

Numer boczny składa się z jednej lub dwóch liter oraz trzech cyfr. Litery występujące na jego początku wskazują na konkretną jednostkę policji lub województwo, w którym pojazd jest eksploatowany. I tak:

A – Komenda Główna Policji

B, BB – woj. dolnośląskie

C, CC – woj. kujawsko-pomorskie

D, DD – woj. lubelskie

E, EE – woj. lubuskie

F, FF – woj. łódzkie

G, GG – woj. małopolskie

H, Y – woj. mazowieckie

J, JJ – woj. opolskie

K, KK – woj. podkarpackie

M, MM – woj. podlaskie

N, NN – woj. pomorskie

P, R – woj. śląskie

S, SS – woj. świętokrzyskie

T, TT – woj. warmińsko-mazurskie

U, UU – woj. wielkopolskie

W, WW – woj. zachodniopomorskie

Z, ZZ – Komenda Stołeczna

L – szkoły policyjne.

Po oznaczeniu literowym pojawia się zestaw trzech cyfr. Ich kombinacja zawiera się w przedziale od 001 do 999. Czemu pula numerycznych oznaczeń wyklucza oznaczenie 000? To kwestia reguł wewnętrznych lub zapisów ustawy.

Numer boczny radiowozu: do czego tak właściwie jest potrzebny?

Wiemy już co oznacza kombinacja liter i cyfr występujących w numerze bocznym radiowozu. Czemu jednak pojazdy policyjne otrzymują aż dwa oznaczenia identyfikacyjne? Powodów przemawiających za tym możemy wskazać co najmniej kilka. Po pierwsze chodzi o ułatwienie koordynacji akcji. Szczególnie że numer boczny to nazwa myląca – oznaczenie pojawia się też np. na dachu pojazdów. Wyobraźmy sobie zatem, że radiowozy prowadzą np. pościg. I że w pościgu udział bierze również helikopter. Siedzący obok pilota koordynator widząc numery na dachu aut policyjnych, może wydawać konkretne polecenia konkretnym patrolom.

Numer boczny ma też dużo bardziej prozaiczne zastosowanie. Policjanci rozpoczynający służbę mogą łatwiej zidentyfikować przypisany im pojazd na parkingu pełnym identycznie wyglądających radiowozów.

Unikalny numer boczny radiowozu może się też przydać kierowcom. W sytuacji, w której prowadzący ma zastrzeżenia do sposobu przeprowadzenia kontroli drogowej, ale nie zapamiętał danych policjantów, może zapisać numer boczny. Na jego podstawie bez problemu policji uda się ustalić personalia funkcjonariuszy, którzy danego dnia o danej godzinie pełnili służbę.