W 2022 r. aż za 12 wykroczeń kierowca dostanie 15 pkt. karnych. Lista i nowa data

Zauważyliście że po 1 stycznia 2022 roku kierowcy w Polsce zaczęli jeździć wolniej? To niewątpliwy skutek nowego taryfikatora mandatów. Za jego sprawą kary czekające na kierowców zaczęły być liczone w tysiącach, a nie setkach złotych. A to tego dużo łatwiej stracić prawo jazdy. Co ciekawe, nowe mandaty nie wyczerpują wszystkich nowych straszaków przygotowanych na kierujących. Bo do listy sankcji dołączają również punkty karne – a tak właściwie to ich drastyczne podwyższenie.

Dla przypomnienia dodamy tylko w tym punkcie, że nowy taryfikator punktów karnych zacznie obowiązywać we wrześniu 2022 roku. Kierowcy mają zatem jeszcze nieco ponad pół roku.

Dziś maksymalnie 10. Od września nawet 15 punktów za wykroczenie

Pierwszym punktem nowego taryfikatora punktów karnych jest podwyższenie maksymalnej kary. O ile dziś policjant nie może dać więcej niż 10 punktów w czasie jednej kontroli, o tyle od września ilość ta wzrośnie do 15. A to dopiero połowa informacji. Bo w taryfikatorze pojawią się też wykroczenia, które zostaną obwarowane maksymalną karą. I będzie ich aż 12. O jakich wykroczeniach mowa? Oto lista:

wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,

przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym,

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym,

omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym,

niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym,

niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,

niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,

nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu,

naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,

kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu.

Za wyprzedzanie między znakami D-6 i A-6 kierowca zapłaci 1500 zł lub straci prawo jazdy

Nowy taryfikator punktów: dwie kontrole i utrata prawa jazdy!

Nowy taryfikator zmienia maksymalny limit punktów, które można dostać w czasie kontroli na drodze. Zwiększa też kary za pojedyncze wykroczenia. A to nadal nie koniec złych informacji dla kierujących. Aż 12 wykroczeń obwarowanych nawet 15-punktową karą oznacza, że kierujący już po dwóch kontrolach drogowych i dwóch drastycznych złamaniach przepisów może pożegnać się z prawem jazdy. W taki sposób zdobędzie bowiem 30 punktów karnych, a limit wynosi 24 lub 20 punktów. Co wtedy? Nie pozostanie nic innego jak udanie się na egzamin sprawdzający. A ten po latach spędzonych za kierownicą, z pewnością okaże się niełatwy do zdania.

Kasowanie się punktów karnych: jest rok, a będą dwa lata

Kolejna zmiana dotyczy terminu przedawnienia. Obecnie punkty karne znikają z ewidencji CEK po roku od popełnienia wykroczenia. We wrześniu – wraz z wprowadzeniem nowego taryfikatora mandatów – termin ten wydłuży się do dwóch lat. To raz. Dwa będzie liczony nie od momentu popełnienia wykroczenia, a opłacenia mandatu karnego przez kierowcę. Brak płatności oznacza, że punkty nie przedawnią się nigdy. A to dodatkowo skraca drogę do utraty prawa jazdy za punkty.