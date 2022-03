Za wyprzedzanie między znakami D-6 i A-6 kierowca zapłaci 1500 zł lub straci prawo jazdy

Przepisy ruchu drogowego wyjaśniamy też na stronie głównej gazety.pl

Znak ostrzegawczy A-16 (żółty trójkąt z pieszym) to dla kierowcy informacja, że zbliża się do przejścia dla pieszych, na którym nie ma sygnalizacji świetlnej. Dodatkowo, bezpośrednio przed przejściem ustawiany jest znak D-6 (pieszy wrysowany w biały trójkąt wpisany w niebieski kwadrat). Nie ma możliwości, by wyprzedzanie między tymi znakami odbyło się w bezpieczny sposób. Najlepiej zrezygnować z niego już wtedy, gdy tylko dostrzeżemy znak A-16 (nawet jeśli dzieli nas od niego spora odległość).

Mandat w 2022 r. to aż 1500 zł. Od jesieni będzie mógł się podwoić

Batem, który od stycznia ma powstrzymywać kierowców od wyprzedzania na i przed przejściami dla pieszych, jest nowy taryfikator mandatów. Kierowca, który:

nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu,

nie zatrzymuje pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej,

wyprzedza pojazd na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem,

omija pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,

narusza zakaz jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych,

naraża się na mandat w wysokości 1,5 tys. zł. Warto pamiętać, że wyprzedzanie dozwolone jest tylko na tych przejściach, na których ruch organizowany jest przez sygnalizację świetlną (i tylko, gdy świeci się zielone światło).

W taryfikatorze zobaczycie 1500-3000 zł. Dlaczego druga kwota jeszcze nie działa?

Dlaczego przy wielu mandatach w nowym taryfikatorze podawane są dwie stawki, podstawowa i jej dwukrotność? Od 2022 r. dla wielu wykroczeń będzie w Polsce funkcjonował system podwójnych kar. W większości wykroczeń w okolicy przejść dla pieszych mandat dla kierowcy wynosi 1500 zł. Jeśli kierowca w ciągu dwóch lat od chwili popełnienia pierwszego wykroczenia, popełni je drugi raz, kara zostanie podwojona do trzech tysięcy złotych. Warto jednak wiedzieć, że system podwojonych kar wejdzie w życie we wrześniu 2022 r.

Zawsze uczulamy kierowców, by uważali w okolicach przejść dla pieszych - zwalniali, obserwowali uważnie okolicę i nie podejmowali ryzykownych manewrów. To newralgiczne miejsce na drodze.

Jeśli przed szaleńczą jazdą przy przejściach dla pieszych kogoś nie odstrasza ani zdrowy rozsądek, ani mandaty, to może zrobi to ryzyko utraty prawa jazdy. Stwarzanie zagrożenia na przejściach to jedna z najczęstszych sytuacji, kiedy policjanci decydują się na skierowaniu sprawy do sądu. Ten ma znacznie szersze możliwości karania niż kwoty wpisane w taryfikator. Grzywna może sięgnąć nawet 30 000 złotych. Choć taka kwota jest oczywiście zarezerwowana dla skrajnych zachowań. Jedną z kar, na jaką może zdecydować się sędzia jest też zakaz prowadzenia pojazdów. Maksymalnie na trzy lata.

To nie jedyny wysoki mandat, jaki kierowca może dostać na przejściu dla pieszych:

Nowy taryfikator mandatów bardzo poważnie podchodzi do relacji kierowca-pieszy. Wszystkie naganne zachowania na przejściach są ostro karane:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub wchodzącemu na przejście - 1500 zł/3000 zł,

wyprzedzanie innego pojazdu na lub bezpośrednio przed przejściem dla pieszych - 1500 zł/3000 zł,

omijanie pojazdu, który zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszemu - 1500/3000 zł,

Ale to nie jedyne mandaty związane z pieszymi, za jakie przewidziano tak wysoką karę:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania pojazdem - 1500 zł/3000 zł,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w strefie zamieszkania - 1500 zł/3000 zł,

jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych - 1500 zł/3000 zł,

niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej - 1500 zł/3000 zł,

