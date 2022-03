"Zakręt mistrzów" z nowym fotoradarem. DTŚ pod nadzorem

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Fotoradary mają za zadanie dyscyplinować kierowców. Dwa dni temu postawiono jeden z nich na DTŚ w Rudzie Śląskiej na tzw. „Zakręcie mistrzów", na którym w ostatnich latach dochodziło do wielu wypadków.

Zobacz wideo Odcinkowy pomiar prędkości - skuteczna broń w walce z kierowcami, którzy przekraczają prędkość

Dwa dni temu uruchomiono fotoradar na tym odcinku drogi wojewódzkiej nr 902, na którym według badań i analiz dochodziło najczęściej do wykroczeń drogowych oraz do wypadków. ITD przypomina, że w 2018 r. w tym konkretnym miejscu doszło do 73 kolizji i 9 wypadków. W 75 proc. przypadków głównym powodem była nadmierna prędkość.

Według danych CANARD w miejscach, gdzie postawiono tego typu urządzenia dochodzi do uspokojenia ruchu i wyhamowania prędkości. Zmniejsza się również liczba wypadków i kolizji.

Drogówka wymienia fotoradary. Będą nowsze i zrobią ci profilowe na Facebooka

Urządzenie zakupiło miasto Ruda Śląska i przekazało do CANARD by podłączyło do ogólnopolskiej sieci. Teraz „Zakręt mistrzów" ma być bezpieczniejszym miejscem.