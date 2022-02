Klasyczna Toyota Land Cruiser jest fajna. Ta od ICON jest jeszcze fajniejsza

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Toyota Land Cruiser to auto z renomą. Właśnie jeden z ich klasycznych modeli z 1962 r. trafił na aukcję Collecting Cars. Jest to o tyle ciekawy egzemplarz, bo został odrestaurowany i przerobiony przez firmę ICON z Los Angeles.

Zobacz wideo Nowy SUV Toyoty - to największy pojazd tej marki w europejskim portfolio

ICON przerabiając Land Cruisera rozebrała auto do podwozia i zamontowała wysokoprężny silnik z turbodoładowaniem o pojemności 2,8 litra, który napędza wszystkie cztery koła za pośrednictwem pięciobiegowej manualnej skrzyni biegów. Dodatkowo nadwozie zostało pomalowane proszkowo na kolor Rocky Mountain Grey, a terenowy pojazd osadzony jest na 17-calowych szarych felgach American Racing z oponami BFGoodrich All-Terrain.

W FJ40 wprowadzono również inne udoskonalenia. Pojawiły się nowe reflektory halogenowe Hella, przednie i tylne oświetlenie pomocnicze oraz wciągarka WARN zintegrowana z przednim zderzakiem. Zamontowano również trójwarstwowy miękki dach, a także przenośną sprężarkę.

Największy koncern motoryzacyjny jest jeszcze większy. Aż 10 proc. na plusie

Wewnątrz dominuje czarna skóra z szarym materiałem. Dopasowano również dywaniki. FJ40 ma również system Alpine stereo z odbiornikiem SiriusXM, wzmacniaczem i wejściem dla iPoda, osłony przeciwsłoneczne i wyjmowane tylne siedzenie.

Auto ogólnie wygląda niemal idealnie. Co prawda jest kilka rys na nadkolach i zderzakach. Do auta sprzedawane są także instrukcje obsługi zamontowanych części, takich jak wyciągarka, a także broszury od ICON, wymienny system nawigacji satelitarnej Garmin Zumo oraz dwa komplety kluczyków. Auto przejechało 25.588 km, ale jest to przypuszczalnie dystans jaki przejechał od czasu, gdy ICON pracował nad nim, a nie ile kilometrów pokonał od momentu opuszczenia fabryki Toyoty.