Największy koncern motoryzacyjny jest jeszcze większy. Aż 10 proc. na plusie

W 2021 roku Toyota Motor Corporation po raz drugi z rzędu była największym producentem samochodów na świecie. W ciągu 12 miesięcy koncern dostarczył klientom 10 495 548 aut

- chwali się japoński koncern, podsumowując zeszły rok. Wynik tym bardziej imponujący, że oznacza wyraźny, bo aż 10,1-procentowy wzrost w porównaniu z 2020 r. A przecież ostatnie 12 miesięcy upłynęło nam pod znakiem problemów z półprzewodnikami, a co za tym idzie braku dostępności aut. Większość producentów notowała spadki sprzedaży nie ze względu na słaby popyt, a niewystarczającą podaż. Wynik Toyoty trzeba oczywiście zestawić z jej głównym rywalem. W 2021 r. VAG dostarczył na rynek 8,9 miliona samochodów. O 4,5 proc. mniej niż w 2020 r.

Toyota od 12 lat jest globalnym numerem 1

Znakomity wynik Toyota Motor Corporation napędza oczywiście przede wszystkim sama Toyota, ale to nie jedyna marka, którą ma w swoim portfolio lider globalnego rynku. Lexusa, markę premium grupy, znamy z naszych dróg. Z kolei Daihatsu i Hino nie są w Polsce oficjalnie sprzedawane.

Toyota już od 12 lat jest najpopularniejszą motoryzacyjną marką na świecie. W 2021 r. sprzedała 9 615 157 samochodów, o 10,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Najwięcej samochodów Toyoty kupiono w krajach Azji - 3 135 228 egzemplarzy (+13,2 proc.), w tym w Chinach (1 944 010 egzemplarzy, wzrost o 8,2 proc.), w Ameryce Północnej (2 681 219 aut, wzrost o 11,3 proc.) i w Europie (1 037 126 aut, wzrost o 7,8 proc.). Toyota świetnie radziła sobie także u nas. W obliczu problemów produkcyjnych Skody Toyota w Polsce wyraźnie zdystansowała swojego rywala. Bardzo dobrymi wynikami nad Wisłą mogły się pochwalić nie tylko bestsellery pokroju Yarisa, Corolli i RAV4, ale także m.in. dopiero wchodzący do sprzedaży Yaris Cross.

Grupa VW z optymizmem patrzy w przyszłość. Ma 90 mld euro na dalsze inwestycje

A ile z tych ponad 10 milionów aut to hybrydy?

W Europie sprzedano około 600 tysięcy hybryd i stanowią one prawie 58 proc. wszystkich dostarczonych przez koncern aut. W naszej części kontynentu (zsumowano i Europę Zachodnią i Środkową) udział hybryd to aż 70 proc. Mniejszym zainteresowaniem cieszą się za to na wschodzie, gdzie stanowią 24 proc. Jako "wschód" Toyota w oficjalnej informacji prasowej traktuje Ukrainę, Turcję, Izrael, Rosję, Kazachstan, Armenię, Azerbejdżan i Gruzję.

Drugim bardzo ważnym rynkiem dla hybryd są Stany Zjednoczone - 674 446 aut stanowi 25,2 proc. wszystkich pojazdów sprzedanych na tym rynku. Co ważne, Amerykanie w błyskawicznym tempie przekonują się do zelektryfikowanych napędów, a Toyota zanotowała aż 74,4-procentowy wzrost sprzedaży swoich hybryd, elektryków i aut wodorowych.

Na całym świecie sprzedano dokładnie 2 621 925 zelektryfikowanych pojazdów, o 33,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Klasyczne hybrydy to aż 2 482 236 sztuk. Do tego dochodzą pluginy (111 882), elektryki (14 407) i auta wodorowe (5 918 szt.).

Rok 2021 był dla Toyoty rokiem wielu rekordów. Jesteśmy największym producentem i najpopularniejszą marką na świecie, pobiliśmy kolejny rekord sprzedaży hybryd i z sukcesem wprowadziliśmy do salonów wiele nowych modeli. Toyota odniosła ogromny sukces nie tylko w skali globalnej, ale także w Polsce i w Europie. W naszym kraju jesteśmy absolutnym liderem sprzedaży, natomiast na wymagającym europejskim rynku wspięliśmy się na drugie miejsce" –

powiedział Robert Mularczyk, PR Senior Manager Toyota Motor Poland i Toyota Central Europe.