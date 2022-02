SUV od Ferrari? Wyciekły zdjęcia

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

SUV od Ferrari? O tym projekcie mówi się od dawna i nie raz udało się uchwycić na zdjęciach zakamuflowany pojazd. Teraz jednak doszło do czegoś więcej – wyciekły zdjęcia prawdopodobnie przedprodukcyjnej wersji.

Nazywa się Purosangue i zdjęcia pochodzą z hali fabrycznej. Szybko rozeszły się po internecie.

Z przodu widać światła nawiązujące do modelu SF90, które są połączone poprzez listwę. Co ciekawe grill znajduje się poniżej reflektorów, a nie na ich wysokości jak to Ferrari robi z modelami, gdzie silniki umiejscowione są z przodu. Bardziej przypomina centralny wlot powietrza niż typowy grill.

Wokół nadkoli i dolnej części nadwozia widoczny jest czarny plastik ochronny. Natomiast tył ma klasyczniejszą konstrukcję z czterema tylnymi światłami podobnymi do 296 GTB połączonymi listwą. Widać również cztery rury wydechowe i duży dyfuzor.

Według plotek Purosangue będzie oferowany z silnikiem z turbodoładowaniem, który będzie połączony z silnikiem elektrycznym. Mówi się, że w momencie premiery dostępny będzie z najmocniejszym, wolnossącym 6,5-litrowym silnikiem V12. Jednak są to jedynie plotki.

Według innych plotek SUV ten ma być napędzany układem hybrydowym z V6 z 296 GTB. Gdyby tak się okazało to Purosangue dysponowałby mocą 830 KM i 740 Nm momentu obrotowego. Inną opcją jest włożenie silnika z SF90 Stradale. Tam V8 generuje moc 780 KM i 800 Nm. Ostatecznie może to być również silnik V12 z 812 Superfast.

Poza zdjęciami to wszystko powyżej to czyste spekulacje. Dużo jest jeszcze do odkrycia. Prawdopodobnie nie będzie jednak trzeba długo czekać, gdyż SUV of Ferrari trafi na rynek w przyszłym roku, ale już w tym zostanie uruchomiona jego produkcja.