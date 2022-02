Volkswagen e-up! wraca do menu. Jednak tylko u Niemców

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Elektryczny Volkswagen e-up! od jakiegoś czasu nie był dostępny na rynku. Jednak o jego powrocie mówiło się od początku roku i teraz słowa stały się faktem. No może nie do końca…

E-up! wrócił, ale jedynie na rynek niemiecki. Kosztuje on 26.895 euro i praktycznie jest to ta sama konstrukcja co była wcześniej oferowana.

Mamy zatem baterię o pojemności 36,8 kWh co daje nam zasięg 258 km. Prędkość maksymalna wynosi 130 km/h, a silnik generuje 83 KM mocy. Pierwszą „setkę" mały Volkswagen jest w stanie osiągnąć w 12,3 s.

Na ten moment nie ma informacji o ponownym wprowadzeniu tego modelu na nasz rynek.