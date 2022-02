Miał zakaz prowadzenia. Dziecko w foteliku znajdowało się na kolanach

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

10 lutego policjanci krośnieńskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę Volkswagena Caddy. Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Dychowo.

Jak się okazało po sprawdzeniu w bazie danych, 47-letni mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, co gorsze dla niego pojazd, który kierował nie posiadał aktualnych badań technicznych i ubezpieczenia.

Jednak na tym nie koniec. W samochodzie przewoził o jedną osobę za dużo, do tego znajdowało się jeszcze dziecko w foteliku, który to umieszczony był na kolanach jego mamy. Była to skrajnie nieodpowiedzialna sytuacja.

Policjanci odstąpili od wystawienia mandatu. Sprawa zostanie skierowana do sądu w celu ukarania kierowcy. Odpowie on również za niestosowanie się do orzeczonych środków karnych, za który grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ponadto w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami co do samochodu, funkcjonariusze zatrzymali kierującemu dowód rejestracyjny pojazdu. Pojazd trafił na policyjny parking.