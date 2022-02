"Bułgarski Game Boy" lepszy niż walizka. Otworzy każdy samochód

Od kilku lat wielu posiadaczy samochodów z systemem kluczyka bezprzewodowego obawia się wizyty samochodowych złodziei z tzw. walizką, która umożliwia otwarcie i uruchomienie samochodu. Metoda polega na replikowaniu sygnały emitowanego przez kluczyk do centralki samochodu, a wspomniane walizki to nadajnik i odbiornik, które przedłużają zasięg fal radiowych. Coraz bardziej świadomi właściciele samochodów bardziej zwracają uwagę na zabezpieczanie kluczyka, dlatego z czasem ta metoda stała się nieco mniej skuteczna.

REKLAMA

Porady jak bronić się przed kradzieżą znajdziesz na stronie głównej gazety.pl

Najczęściej kradzione samochody w Polsce. Marki i modele. Mamy raport za 2021 r.

Złodziejski rynek nie znosi próżni, dlatego policyjni śledczy od jakiegoś czasu alarmowali na temat zupełnie nowego, nieznanego jeszcze rozwiązania. Technologiczną nowością w przestępczym świecie jest tzw. „bułgarski Game Boy", gdyż to właśnie specjaliści z południowo-wschodniej Europy stworzyli takie rozwiązanie. Reporterzy Polsat News w programie „Raport" zaprezentowali wyniki przeprowadzonego śledztwa, w którym dotarli do producenta urządzenia, a nawet przetestowali jego działanie.

Odblokowanie samochodu trwa kilka minut

Urządzenie na pierwszy rzut oka wygląda jak klasyczna, przenośna konsola do gry. Rozwiązanie jest bardzo proste w obsłudze, a jedyną trudnością jest konieczność wgrania oprogramowania, które jest trochę jak profil bezpieczeństwa danej marki. Żeby to zrobić, trzeba mieć dostęp do osoby pracującej w autoryzowanym serwisie lub stacji diagnostycznej.

Na butelkę, walizkę albo śpiocha. Tak ukradną ci auto. Przyda się laska i rygiel

Następnie wystarczy podejść do samochodu, wcisnąć jeden z przycisków na urządzeniu i rozpoczyna się proces generowania wirtualnego kluczyka, który odblokuje samochód. Dekodowanie trwa od kilku do kilkunastu minut. Po zakończeniu operacji możemy odblokować samochód, uruchomić zapłon i odjechać. Urządzenie potrafi „zapamiętać" kluczyki do wielu samochodów.

Bułgarzy sprzedali ponad 50 sztuk do Polski

„Bułgarski Game Boy" cieszy się coraz większą popularnością również w naszym kraju. Urządzenie jest dość kosztowne – złodziej musi zainwestować 20 tys. euro. Jak donoszą reporterzy Polsat News, producent sprzedał już ponad 50 takich urządzeń, a tylko nad Wisłą skradziono ponad tysiąc samochodów przy jego użyciu.