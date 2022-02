Ten, kto rusza na skręconych kołach, na pewno usłyszy od mechanika tę diagnozę

Przeguby możemy podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Są one elementem konstrukcyjnym półosi napędowej. Do ich awarii dochodzi podczas gwałtownego przenoszenia obciążeń wywołanych dodaniem gazu przy jednoczesnym skręceniu kół. Popularnym powodem usterki przegubu jest również uszkodzenie gumowej osłony, potocznie nazywanej manszetą. Wtedy do całego mechanizmu dostają się różne zanieczyszczenia pogłębiające uszkodzenia mechaniczne.

REKLAMA

Zobacz wideo Odebrał auto od mechanika i chciał sprawdzić, czy zostało dobrze naprawione

Stukot przy skręconych kołach? Zwróć uwagę na przegub zewnętrzny

Objawem zużycia przegubów mogą być charakterystyczne dźwięki. Zewnętrzny przegub, który znajduje się bliżej koła, daje o sobie znać metalicznym stukotem. Pojawia się on przede wszystkim podczas maksymalnego skrętu kół w jedną ze stron. Wraz z postępującym zużyciem wspomniane objawy narastają i przechodzą w ciągłe grzechotanie podczas jazdy.

Więcej informacji cennych dla kierowców znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Przegub wewnętrzny powoduje silne drgania

Oczywiście przy podziale przegubów na zewnętrzne i wewnętrzne również te znajdujące się bliżej układu napędowego mogą się zużyć. Kierowca z pewnością odczuje i usłyszy, że coś z jego samochodem jest nie tak, ponieważ uszkodzony przegub wewnętrzny potrafi wprowadzić auto w silne drgania i stuki, które pojawiają się przy przyspieszaniu. Ustępują one, gdy pojazd zaczyna się swobodnie toczyć.

Czy wymianę uszkodzonego przegubu uda się przeprowadzić samodzielnie? Tak, jest to możliwe, jednak wymaga to miejsca do pracy i kilku narzędzi. Z pewnością bardzo trudno będzie to zrobić na parkingu. Dlatego roztropnym posunięciem jest wizyta u mechanika.

Możemy zminimalizować ryzyko uszkodzenia przegubu zewnętrznego i wewnętrznego przez regularną kontrolę elastycznych osłon przegubów. Jeśli zaobserwujemy pęknięcie i zdecydujemy się na szybką wymianę uszkodzonej osłony, mamy szansę ocalić przegub przed wymianą na nowy. Główną przyczyną zużycia przegubów jest ich wewnętrzna korozja. Powstaje zwykle na skutek rozszczelnienia osłony przegubu. Aby tego uniknąć, przy każdym przeglądzie warto sprawdzać szczelność osłon przegubów i w razie potrzeby wymieniać opaski zaciskowe osłon lub całe osłony.