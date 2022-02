Ceny paliw znowu w górę? Wszystko na to wskazuje

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Od 1 lutego obowiązuje niższa stawka VAT na paliwa – z 23 proc. na 8 proc. Jednak ceny w okolicach 5,20 zł mogą już niedługo być nieaktualne. Wszystko przez ceny hurtowe zakupu paliwa.

Aktualnie mamy najdroższe paliwo 95 od początku roku. Przy zakupie hurtowym, w Orlenie należy zapłacić niemal około 4800 zł za metr sześcienny paliwa. Jeśli doliczy się do tego obecnie obowiązujący niższy VAT to cena wyniesie ponad 5 tys. zł.

Problem polega na tym, że jeśli cena hurtowa paliwa jest wyższa, to stacje benzynowe będą musiały podwyższyć ceny u siebie, a co za tym idzie kierowcy będą więcej płacić za tę samą ilość litrów co dotychczas.

Niektórzy specjaliści twierdzą, że osłabienie złotego względem dolara i wzrost ceny ropy naftowej będzie skutkować kolejnymi wzrostami cen na stacjach przez wzrost ceny hurtowej. Raczej nie ma co się spodziewać odwrotnego scenariusza.