Kiedy użyć czerwonej linki, która jest ukryta w bagażniku?

Życie bywa przewrotne. Przewrotne bywają też samochody. Bo czasami choć nie miewają one poważnych usterek, psują się w nich drobiazgi, które... naprawdę robią różnicę. I najlepszym przykładem jest siłownik uwalniający klapkę wlewu paliwa po naciśnięciu przycisku w kabinie pasażerskiej. Czemu się psuje? Czasami zaciera się pod wpływem działania zanieczyszczeń, a czasami jego unieruchomienie wynika z uszkodzenia obwodu elektrycznego.

Wlew się nie otwiera. Na szczęście producent o tym pomyślał

No dobrze, ale wyobraźmy sobie taki scenariusz: w aucie świeci się tzw. "głęboka" rezerwa, wy podjeżdżacie na stację benzynową, naciskacie przycisk, który ma uwolnić wlew paliwa, ale nic się nie dzieje. Nie możecie otworzyć klapki, a więc nie możecie odkręcić też korka. A bez tego nie ma możliwości zatankowania paliwa. I choć scenariusz wydaje się mocno beznadziejny, awaria niewielkiego silniczka wcale jeszcze nie oznacza, że czeka was lawetowanie do warsztatu. Producent też pomyślał o takiej usterce.

Siłownik padł? Poszukaj czerwonej linki w bagażniku

W bagażniku ukrywa się specjalna, czerwona linka, która ma proste zadanie. Awaryjnie odblokowuje klapkę wlewu paliwa. Linka na ogół ukrywa się pod obiciem materiałowym bagażnika. Dostęp do niej w większości przypadków chroni plastikowa zaślepka – którą często nietrudno otworzyć nawet w sytuacji, w której w bagażniku znajdują się walizki. Wystarczy otworzyć zaślepkę i pociągnąć linkę. Auto można wtedy bez problemu zatankować. Co dalej? Nie warto ignorować takiej usterki. Tym bardziej, że jest mocno denerwująca i... tania w naprawie.

Wymiana siłownika klapki wlewu paliwa nie jest droga. Nowy mechanizm zostanie wyceniony na jakieś 100 zł – często w tej cenie są dostępne części oryginalne. Robocizna mechanika to maksymalnie 50 – 60 zł.

Elektryczna blokada to prawie standard

Elektryczny siłownik odblokowujący klapkę wlewu paliwa jest rozwiązaniem wygodnym. Kierowca może otworzyć wlew bez brudzenia się. Co więcej, rozwiązanie obecnie okazuje się niemalże standardem rynkowym. Jakie są alternatywy? Czasami klapka jest blokowana nie siłownikiem, a po zamknięciu zamków w samochodzie – odbywa się to automatycznie za pomocą wysuwanego rygla. Zdarza się jednak, że klapka nie ma żadnej blokady. To jednak jeszcze nie oznacza łatwego dostępu do zbiornika, bo bezpośrednio na korku może pojawić się zamek, do którego pasuje ten sam klucz co do stacyjki.