Trasa S10 Bydgoszcz Południe-Emilianowo ma wykonawcę. GDDKiA rusza z kolejnym odcinkiem

GDDKiA było zmuszone 15 grudnia zeszłego roku unieważnić wybór wykonawcy i ponownie zweryfikować ofertę. Po analizie i rozmowach z ówczesnym wykonawcą zdecydowano o odrzuceniu oferty.

Nowy wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. W tym momencie inni oferenci mają prawo odwołać się od decyzji GDDKiA przez okres 10 dni. W sumie do przetargu zgłoszono 9 ofert. Kryteria ich oceny to: okres gwarancji jakości (30 proc.), termin realizacji kontraktu (10 proc.) oraz cena (60 proc.).

Przetarg dotyczy zaprojektowania i budowy fragmentu drogi ekspresowej S10 o długości 8,9 km wraz z rozbudową drogi krajowej nr 25 na odcinku ok. 5,4 km. Przebudowany zostanie węzeł Bydgoszcz Południe, który obecnie po jego wschodniej części zwęża się do jednojezdniowej drogi krajowej. Powstanie nowy węzeł Emilianowo, który usprawni dojazd do terenów przemysłowych i planowanego Terminalu Intermodalnego Emilianowie, oraz dwa nowe Miejsca Obsługi Podróżnych. Droga krajowa nr 25 zostanie poprowadzona nowym śladem, omijając miejscowość Brzoza. Ruch tranzytowy zostanie przeniesiony z obecnie mocno obciążonego odcinka drogi na nową jezdnię z dwoma węzłami - Zielona i Brzoza.

Zgodnie z harmonogramem całą drogą ekspresową S10 Bydgoszcz - Toruń pojedziemy w 2026 roku.?