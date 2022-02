Już jest! Oto nowy rozdział Renault - Megane E-Tech

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Nowe Megane E-Tech według producenta jest pojazdem „generacji 2.0". W pełni elektryczny hatchback ma za zadanie wprowadzić firmę w przyszłość i nawiązać bezpośrednią walkę z innymi producentami, którzy już ruszyli z kopyta w segmencie pojazdów zeroemisyjnych.

Nowy Megane E-Tech zbudowany został na platformie aliansu CMF-EV. Stylistycznie ma za zadanie nawiązywać do ostatnich modeli, które nadały kierunek marce, ale zarazem dodano coś nowego, coś jak to określa producent – z przyszłości marki.

Na przedzie znajduje się pełny grill i wypukła maska. Światła LED ciągnął się od wlotów powietrza go środkowi, gdzie znajduje się logo marki. Widać zaokrąglone powierzchnie przy nadkolach oraz przy wlotach powietrza. Z profilu zauważyć można klamki, które chowają się w drzwi i linia dachu, która opada ku tyłowi przywodzi na myśl samochody typu coupe. Z tyłu natomiast dostrzec można światła LED. Głównym elementem, który miał określić design tego pojazdu, to aerodynamika, która miała ukształtować obydwa zderzaki.

W momencie wprowadzenia do sprzedaży Nowy Megane E-Tech będzie oferowany w sześciu kolorach lakieru: Szary Rafale, Szary Schiste, Niebieski Nocturne, Czerwony Flamme, Czarny Etoile i Biel Alpejska. Można również bardziej spersonalizować samochód, wybierając dwukolorowe nadwozie z dachem i słupkami, a także w zależności od wersji z obudowami lusterek bocznych w kolorze Szary Schiste, Czarny Etoile i Biel Alpejska. Kolejnym wyróżnikiem może być złocisty kolor Warm Titanium, który pokrywa listwy w przednim i tylnym zderzaku oraz boczne wloty powietrza dostępne w najwyższej wersji modelu.

Wewnątrz głównym elementem jest ekran OpenR w kształcie litry „L". Łączy on cyfrowe wskaźniki przed kierowcą z ekranem od multimediów i funkcji auta, który jest pionowy. Centralne nawiewy wbudowano w ekran, aby zachować efekt gładkiej powierzchni. OpenR jest wyposażony w platformę Snapdragon Automotive Cockpit trzeciej generacji z procesorem ośmiordzeniowym, o wydajności pozwalającej na wyświetlanie wielu ekranów, wyposażono go w kilka portów, w tym USB typu C i wszystkie technologie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i wspomagania prowadzenia, jak np. kamery 3D 360.

Materiały, które wykorzystano w kabinie pochodzą z recyklingu. W podstawowej i pośredniej wersji deska rozdzielcza jest pokryta tkaniną. W wyższej wersji zastępuje ją skóra ekologiczna. Górną część deski rozdzielczej, jak również pas w górnej części płatów drzwi, pokrywa Alcantara (w wersji pośredniej) lub dekoracyjne drewno Ligneah Nuo (w wyższej wersji). Nuo to nowy materiał z prawdziwego drewna. Składa się z cienkich, ciętych laserowo płatów drewna lipowego, klejonych do tkaniny taśmą. W połączeniu z deską rozdzielczą pokrytą skórą ekologiczną i złocistymi przeszyciami Warm Titanium na panelach i siedzeniach z naturalnej skóry tworzy eleganckie wnętrze. We wszystkich wersjach na desce rozdzielczej zobaczymy poziomą listwę ozdobną, która poszerza optycznie kabinę i nawiązuje do listew w panelach drzwi. Odbija światło i w najwyższej wersji ma wbudowaną listwę diodową. W pośredniej wersji diody są dostępne w opcji.

Auto napędzane jest przez nową jednostkę, która powstała w ramach aliansu. Będzie ona występować w dwóch wersjach:

96 kW (130 KM) i 250 Nm

160 kW (218 KM) i 300 Nm

Ma potrafić rozpędzić Megane E-Tech elektrycznego od 0 do 100 km/h w 7,4 sekundy.

Kierowca ma do wyboru cztery zakresy odzyskiwania energii przy zwalnianiu, którymi steruje przy użyciu łopatek umieszczonych pod kierownicą: od zakresu 0 (bez odzyskiwania energii) do zakresu 3 (maksymalne odzyskiwanie energii i optymalne hamowanie silnikiem, służące do bardzo intuicyjnej jazdy po mieście, gdzie w większości sytuacji do hamowania wystarczy odpuszczenie pedału gazu).

W pojeździe zastosowano akumulatory litowo-jonowe w technologii NMC (Nikiel, Magnez, Kobalt) firmy LG. Nowy Megane E-Tech elektryczny oferuje dwa poziomy mocy akumulatora:

40 kWh o zasięgu 300 km (WLTP)

60 kWh o zasięgu do 450 km (WLTP)

Nowy Megane E-Tech elektryczny jest ciekawą propozycją w portfolio francuskiego producenta. Jednak cena zaczynać się będzie od 154.390 zł. Nie jest to mało, ale auto wygląda całkiem przyjemnie. Kupujący będą mogli wybrać jeden z trzech poziomów wyposażenia, które cenową prezentują się następująco:

Equilibre – od 154.390 zł

Techno – od 167.390 zł

Iconic – od 202.390 zł

Już można zamawiać ten model.