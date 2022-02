Jak w filmie szpiegowski. Mobilne centrum dowodzenia FBI na sprzedaż

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Taki pojazd to niecodzienny widok na aukcji. Firma GSA Auctions sprzedaje dawne mobilne centrum dowodzenia FBI, które służyło w Seattle. Aukcja kończy się dziś.

Pojazd wyróżnia się monochromatycznym szarym kolorem bez żadnych dekoracji. Jest duży – ma niemal 13 metrów długości. Widać wiele zatrzasków, dzięki którym można dostać się do przestrzeni magazynowej pojazdu. Tylne drzwi skrywają oddzielny generator zasilający wszystko wewnątrz tylnej części pojazdu.

Wewnętrze pojazdu przypomina biuro. W aukcji tego pojazdu na wyposażeniu znalazły się biurka i krzesła. Puste szafy serwerowe i wiele odsłoniętych przewodów nadal stoi pod ścianą. Część dowodzenia akcjami, po zaparkowaniu można rozszerzyć.

Co najfajniejsze w tym pojeździe to jego tajemniczość z zewnątrz. Wnętrze można dostosować do swoich potrzeb, np. zrobić z niego kampera z wysokiej klasy materiałami, a nawet łazienką.

Pojazd, który ciągnie przyczepę z centrum dowodzenia, to ciężarówka Freightliner Argosy z 2005 roku, która ma tylko 121.485 km. Moc pochodzi z silnika Detroit Diesel Series 60, który działa z pół-manualną skrzynią biegów Eaton-Fuller z układem napędowym 6X4. Kabina nie ma przejścia do tylnej części, ale kierowca ma wydzieloną część sypialną.