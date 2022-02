Policja się zbroi. Grupa SPEED zyskała Megane RS i Cuprę Leona

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Dotychczas Grupa SPEED znana była z posiadania BMW serii 3. Teraz zyska nowe pojazdy – Renault Megane R.S. i Cuprę Leona.

Zobacz wideo Sypią się nowe, wysokie mandaty. Dolnośląska grupa SPEED pokazuje kompilację nagrań

Stołeczna policja otrzyma 10 sztuk Megane R.S. i co najważniejsze ma się kompletnie nie wyróżniać od zwykłych samochodów. Zasilane są one silnikiem 1.8, które produkują 300 KM i 420 Nm momentu obrotowego. Auto rozpędza się od 0 do 100 km/h w 5,7 s., a prędkość maksymalna wynosi 255 km/h. Mają być w podstawowej konfiguracji, więc nici z jaskrawych kolorów.

Policjanci z małopolski i wielkopolski natomiast otrzymają Leona Cuprę. Dwa z nich już zostały zauważone przez internautów. Niestety nie jest wiadomo w jakie jednostki są wyposażone.

Co oznaczają numery na radiowozach? Można z nich sporo wyczytać

Leon mniej więcej ma podobne osiągi co Megane. Warto zatem zdjąć nogę z gazu i nie stracić na nowym taryfikatorze oraz bezpiecznie dojechać do celu podróży.