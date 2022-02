Co oznaczają numery na radiowozach? Można z nich sporo wyczytać

Więcej na temat numerów identyfikacyjnych pojazdów przeczytasz też w serwisie Gazeta.pl.

Samochody prywatne mają numery rejestracyjne. To one na pierwszy rzut oka pozwalają odróżnić od siebie dwa identyczne modele pojazdów. Co z autami policyjnymi? W ich przypadku poza numerem rejestracyjnym stosowany jest jeszcze jeden wyróżnik. Chodzi oczywiście o tzw. numer boczny. Numer boczny stanowi ważniejszą informację, niż mogłoby się wydawać.

Numer boczny to litera lub dwie i trzy cyfry

Początek numeru bocznego to oznaczenie literowe. Litera jest jedna lub dwie. Jedna będzie zawsze wtedy, gdy pojazd należy do Komendy Głównej Policji, szkół policyjnych lub kluczowych województw. Dodatkowo numer boczny to też trzy cyfry. Cyfry te są czymś na kształt uzupełnienia numeru rejestracyjnego, a ich zestawienie jest unikalne dla tego konkretnego pojazdu. Pula dostępnych kodów zawiera się w przedziale od 001 do 999 (kod 000 nie jest używany).

Litery w numerze bocznym radiowozu. Co oznaczają?

A – Komenda Główna Policji

B, BB – woj. dolnośląskie

C, CC – woj. kujawsko-pomorskie

D, DD – woj. lubelskie

E, EE – woj. lubuskie

F, FF – woj. łódzkie

G, GG – woj. małopolskie

H, Y – woj. mazowieckie

J, JJ – woj. opolskie

K, KK – woj. podkarpackie

M, MM – woj. podlaskie

N, NN – woj. pomorskie

P, R – woj. śląskie

S, SS – woj. świętokrzyskie

T, TT – woj. warmińsko-mazurskie

U, UU – woj. wielkopolskie

W, WW – woj. zachodniopomorskie

Z, ZZ – Komenda Stołeczna

L – szkoły policyjne.

Czemu radiowozy mają numer boczny?

Do czego może się przydać numer boczny radiowozu? Wyobraźmy sobie sytuację, że kierowca ma zastrzeżenia do sposobu przeprowadzenia kontroli drogowej, ale nie zapamiętał danych policjantów. Może zapisać sobie numer boczny – na jego podstawie uda się bez problemu namierzyć funkcjonariuszy pełniących służbę tego dnia. Poza tym numer boczny może się pojawić też na dachu auta. A wtedy ułatwia np. koordynowanie pościgu z powietrza przez załogę helikoptera policyjnego.