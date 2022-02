W Małopolsce poprawiło się bezpieczeństwo na drogach. Wszystko dzięki nowemu taryfikatorowi

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Od 1 stycznia w naszym kraju obowiązuje nowy taryfikator mandatów. Z tej okazji małopolska policja zdecydowała się na porównanie dwóch analogicznych okresów i to co jak się zmieniło.

W styczniu tego roku w Małopolsce doszło do 100 wypadków. Jest to spadek o 20 wypadków w porównaniu do stycznia 2021 r., czyli o 17 proc. Śmierć w nich poniosło 7 osób, w tym 6 pieszych, zatem o 3 mniej niż w ubiegłym roku. Również rannych jest mniej – 118 osób w tym roku, czyli o 29 mniej.

Ze względu na to, że głównie ofiarami są piesi, to właśnie tam policja zdecydowała się wzmocnić kontrole. Zarejestrowano 7,5 proc. więcej wykroczeń w rejonach przejść dla pieszych.

W sumie w województwie zarejestrowano o 35 proc. mniej przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Co warte odnotowania ilość sytuacji, gdzie prędkość została przekroczona o ponad 50 km/h spadła nawet o 71 proc.

Liczba ujawnionych wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych spadła o 47 proc., a o 39 proc. spadła liczba ujawnionych wykroczeń popełnionych przez pieszych (przy czym np. spadek o 33 proc. odnotowano też w kategorii nieustępowania pierwszeństwa pojazdowi).

Również ilość przypadków nieprawidłowego wyprzedzania i korzystania z telefonu podczas jazdy spadła (odpowiednio o 42 proc. i 23 proc.).

Ilość mandatów wystawionych przez funkcjonariuszy w tym roku obniżyła się o 30 proc.

Jednak nie wszystkie statystyki są tak optymistyczne. Ilość nietrzeźwych kierowców w ubiegłym miesiącu wyniosła 306 osób, natomiast rok temu 292 osoby.