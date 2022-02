Kwadrat kontra okrąg, czyli różnica w znaku, która decyduje o mandacie

Cykl dotyczący polskich przepisów drogowych znajdziesz też w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Kwadrat kontra okrąg – nie, dziś nie będziemy rozmawiać o figurach geometrycznych, a wbrew pozorom... przepisach o ruchu drogowym. Czy wiecie, że między okrągłym a kwadratowym ograniczeniem prędkości jest potężna różnica? Różnica, która bardzo często może zadecydować o mandacie karnym. A mandat za przekroczenie prędkości po 1 stycznia 2022 roku może sięgnąć nawet 5 tys. zł! Warto o tym pamiętać.

Zobacz wideo 214 km/h na drodze S3. 2500 zł mandatu kobieta zapłaciła kartą na miejscu

Okrągłe B-33 vs. kwadratowe B-43. Jakie są różnice?

Zarówno okrągły znak B-33, jak i kwadratowy B-43 wskazuje dopuszczalną prędkość na danym odcinku drogi. Jeżeli na oznaczeniu pojawia się liczba 40, kierowcy nie mogą przekroczyć 40 km/h. Różnica rozbija się o... miejsce obowiązywania. O ile znak B-33 "Ograniczenie prędkości" obowiązuje od miejsca ustawienia do najbliższego skrzyżowania lub znaku odwołującego, o tyle znak B-43 "Strefa ograniczonej prędkości" obowiązuje od miejsca ustawienia aż do miejsca, w którym pojawi się znak B-44 "Koniec strefy ograniczonej prędkości".

Znak B-33 obowiązuje – nazwijmy to – liniowo, czyli na jednej drodze poprowadzonej na wprost. Znak B-43 z kolei obowiązuje podczas jazdy na wprost, ale także skręcenia. Wszystkie najbliższe ulice stają się strefą z obowiązującym ograniczeniem prędkości!

Ciekawostka? Znak B-43, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi – par. 31 pkt 2 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Dlaczego wyprzedzanie między znakami A-16 i D-6 to najgorsze miejsce do wyprzedzania?

Zwróć uwagę na kształt. To on chroni przed mandatem!

Różnicę między znakiem B-33 "Ograniczenie prędkości" a B-43 "Strefa ograniczonej prędkości" powinien znać każdy kierowca. W przeciwnym razie może narazić się na wysoki mandat. Mijając znak B-43 wskazujący na ograniczenie do 20 km/h, kierowca może mylnie założyć że obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania. Po jego minięciu przyspieszy i wtedy ma szansę naciąć się na patrol drogówki. Skutek? Gdy zamiast 20 osiągnie 51 km/h, otrzyma aż 800 zł mandatu i 6 punktów karnych. Gdy jego prędkość sięgnie 61 km/h, grzywna wzrośnie już do 1000 zł i 8 punktów karnych. Głupi błąd może być kosztowny...