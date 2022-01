Zdziwisz się, jakimi pojazdami można jeździć na prawo jazdy kat. B. Były zmiany

Prawo obowiązujące kierowców staramy się tłumaczyć również w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

W Polsce obowiązuje aż 12 kategorii prawa jazdy. W telegraficznym skrócie śmiało można powiedzieć, że każdej z nich jest przypisany inny typ pojazdu – a przynajmniej tak powinno być. Jakie zostały zatem przypisane do kategorii B? No i tu można się zdziwić. Bo na tle 11 pozostałych uprawnień, to okazuje się wyjątkowo szerokie.

Zobacz wideo Tomaszów Lubelski. Potrącił kobietę na przejściu. Prawo jazdy posiadał dopiero od trzech dni

Kategoria B, czyli głównie pojazdy samochodowe

Podstawowym typem pojazdów objętych kategorią B jest pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej 3,5 tony z wyjątkiem autobusu i motocykla. Co oznacza ta definicja? Tak naprawdę wszystko. Zarówno rodzinnego hatchbacka, jak i duże kombi. Co więcej, pod tym pojęciem ukrywają się także pick-up`y, SUV-y, kampery, małe dostawczaki (np. pokroju Peugeota Partnera) czy również większe vany i busy (pokroju Volkswagena Transportera czy Craftera).

DMC jest kluczowe. Gdy przekroczy o 1 kg, do 30 tys. zł mandatu!

W tym punkcie warto jednak jeszcze na chwilę powrócić do definicji pojazdu, do którego odnosi się kategoria B. I powody ku temu są dwa. Po pierwsze dlatego, że maksymalne DMC ma kolosalne znaczenie. Jeżeli pojazd przekroczy 3,5 tony, kategoria B nie daje uprawnień do jego prowadzenia. A z powyższej listy DMC przekraczać mogą przede wszystkim większe pick-up`y, spore busy, kampery czy czasami nawet SUV-y (chociażby ściągane ze Stanów Zjednoczonych). Przed ruszeniem w podróż warto zatem sprawdzić wartość masy zapisaną w rubryce "F" w dowodzie rejestracyjnym.

Od 1 stycznia 2022 roku kierowanie pojazdem mechanicznym przez osobę niemającą do tego uprawnienia oznacza od 1,5 do 30 tys. zł grzywny i obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Kategoria B: 3,5 tony to zawsze tylko 3,5 tony?

Po drugie w przypadku kategorii B 3,5 tony to nie zawsze 3,5 tony. Co to oznacza? 24 grudnia 2021 roku uprawnienia kierujących zostały rozszerzone. DMC pojazdu zwiększyło się do 4,25 tony. Dobra informacja? W pewnym sensie. Bo aby móc się z niej cieszyć, najpierw należy spełnić dwa warunki. Wyższa masa może dotyczyć wyłącznie pojazdów o napędzie zeroemisyjnym – a więc elektrycznych lub wodorowych. To wynik tego, że są mocno dociążane przez baterie – rządzący dali zatem większy margines tolerancji producentom. Poza tym aby móc skorzystać z nowego uprawnienia, kierujący musi posiadać prawo jazdy od co najmniej dwóch lat.

Licytacja WOŚP: dzień z Astonem Martinem na planie "Studia Biznes"

Samochód tak. A samochód z przyczepą?

Prawo jazdy kategorii B to klasyczne osobówki, SUV-y, pick-up`y, vany, busy, a nawet kampery. Co jednak z przyczepami? Przepisy mówią dość wyraźnie, że możliwe jest stworzenie zestawu pojazdów. Przewidywane są nawet dwie możliwości.

pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony może zostać połączony z przyczepą lekką – tj. taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg,

pojazd samochodowy może zostać połączony z przyczepą inną niż lekką, ale pod warunkiem że stworzony w ten sposób zestaw nie przekroczy dopuszczalnej masie całkowitej na poziomie 3,5 tony.

Prawo jazdy kat. B vs. motocykle. Co na to przepisy?

Prawo jazdy kategorii B to też... jednoślady! W końcu w ramach kategorii B kierowca niejako w gratisie dostaje kategorię AM. W efekcie może zasiąść za kierownicą motoroweru – niestety nie każdego. Mowa przede wszystkim o tych pojazdach, które mają prędkość maksymalną wynoszącą 45 km/h, a do tego pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW. Co z motocyklami? Gdy kierowca posiada uprawnienia grupy B dłużej niż 3 lata, może poprowadzić motor o pojemności silnika nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kw.

Kategoria B to też... czterokołowce lekkie – czyli mówiąc prostym językiem quady. Przepisy pozwalają na prowadzenie pojazdu o masie własnej do 350 kg oraz prędkości maksymalnej wynoszącej 45 km/h.