Patryk Vega ma nowe auto. To Ferrari Portofino M

Patryk Vega lubi drogie samochody. Miał klasę G, Ferrari 488 czy Lamborghini, za które nie zapłacił cła. Teraz po ulicach Warszawy widziany był w nowym Ferrari Portofino M w srebrnym kolorze.

Zobacz wideo Katowice: Policjanci zatrzymali ferrari. Kierowca pędził 177 km na godzinę

Cena auta zaczyna się od 206 tys. euro, więc jeśli reżyser zdecydował się na dodatkowe wyposażenia musiał zapłacić o wiele więcej. Jeśli jest to oczywiście jego auto.

Model ten zadebiutował w 2021 r., a dopisek M znaczy Modificata, czyli że pojazd przeszedł ewolucję by poprawić jego osiągi. Model wyposażony jest w silnik twin-turbo z nową, dwusprzęgłową, 8-biegową skrzynią biegów. Jego pojemność to 3,9 L i generuje 620 KM mocy, natomiast moment obrotowy jakim dysponuje to 760 Nm. Sprint od 0 do 100 km/h zajmuje mu 3,45 s.

Siedem przełożeń jest krótszych niż w zwykłym Portofino i nastawione są na jazdę sportową. Ostatni bieg przeznaczony jest na jazdę po autostradzie. Skrzynię zamontowano niżej co poskutkowało lepszym rozkładem masy.

W Portofino M zmieniono również zderzaki, gdzie zastosowano większe wloty powietrza i zmodyfikowano grill. Na błotnikach pojawiły się nowe wloty powietrza. Zmieniono także dyfuzor.

