Dotykowe ekrany niebezpieczne dla kierowców. Odciągają uwagę od drogi

Używanie telefonu podczas jazdy czy nawet trzymanie go w dłoni podczas prowadzenia karane jest mandatem i punktami karnymi. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że kierowca musi oderwać wzrok od drogi by wcisnąć w konkretnym miejscu na ekranie telefonu by wybrać funkcję albo zadzwonić.

Jednak co powiedzieć o ekranach dotykowych, które na stałe wpisały się w wystrój wielu samochodów. Nawet tam, gdzie są pokrętła, joysticki czy inne fizyczne elementy do poruszania się po systemie, to i tak dostępna jest opcja wybierania komend za pomocą dotyku, a co za tym idzie odrywania wzroku od drogi.

Im nowsze auto, tym ma bardziej skomplikowany system i trudniej się je obsługuje. Ian Jack z Canadian Automobile Association, cytowany przez The Canadian Press mówi: „Obsługa tych wszystkich rzeczy staje się coraz trudniejsza."

Według raportu przygotowanego przez University of Utah i AAA Foundation można przeczytać, że przy obecnym skomplikowaniu systemów znalezienie funkcji na ekranie dotykowym może zająć nawet 48 sekund. Porównywalne jest to do pisania SMS-ów czy przyglądania mediów społecznościowych podczas jazdy, co jest nielegalne.

Problem ten dostrzegają również organy ustanawiające prawo w niektórych krajach. Tesla została zmuszona do zablokowania możliwości grania w gry podczas jazdy.

Problem z biegiem czasu się nasili. Najwyższy czas, aby przygotować rozwiązania prawne, które nałożą na producentów pewne obowiązki.