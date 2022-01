Czy już w 2022 r. zacznie się wielkie odklejanie? Dni naklejek rejestracyjnych są policzone

Temat zmian dla kierowców szerzej omawiamy też w serwisie Gazeta.pl.

Kiedyś to były czasy, a teraz czasów już nie ma. To jedno z ulubionych powiedzonek Janusza Wąsacza, które w dużej mierze wyraża opinię społeczną w Polsce. Czemu lepiej wspominamy przeszłość? Tu działa psychologia. Mamy naturalną zdolność do idealizowania tego, co było kiedyś – wypieramy złe rzeczy. Warto jednak wiedzieć o tym, że idealizowanie przeszłości nie zawsze jest dobre. W tym punkcie przewrotnie możemy stwierdzić, że najlepszym tego dowodem jest deregulacja w motoryzacji.

Deregulacja: lista zmian dla kierowców szeroka!

Od stycznia 2016 roku możemy wyrobić trzecią tablicę rejestracyjną dla bagażnika montowanego na haku holowniczym. Od października roku 2018 możemy nie wozić przy sobie dowodu rejestracyjnego czy potwierdzenia wykupienia polisy OC. Od grudnia 2020 roku zbędne stało się prawo jazdy, a do tego możemy zarejestrować samochód poza miejscem zameldowania oraz nie musimy wymieniać dowodu rejestracyjnego, gdy skończy się w nim miejsce na pieczątki z przeglądu. Po 31 stycznia 2022 roku z kolei nie będziemy musieli zmieniać tablic rejestracyjnych z uwagi na oznaczenia lokalizacyjne (np. GD w Poznaniu). A to nie koniec.

Zniknie naklejka z numerem rejestracyjnym. Czy to dobrze?

Jedna z ważniejszych, ale i dłużej wyczekiwanych zmian pojawi się już jesienią. Dokładnie 4 września 2022 roku zniknie nalepka kontrolna na szybę z numerem rejestracyjnym. Nowelizacja nie oznacza potężnej ulgi finansowej. Za wydanie nalepki kontrolnej na szybę płaci się bowiem tylko 12,5 zł. Dodatkowo obowiązuj też opłata ewidencyjna w kwocie 0,5 zł. Mimo wszystko kierowcy odczują zmianę z dwóch powodów. Po pierwsze nie będą się musieli obawiać, że może "szpecić" ona przednią szybę. Po drugie będą mieli mniejszy problem np. w razie konieczności wymiany przedniej szyby. Obecnie brak naklejki w czasie kontroli drogowej oznacza odebranie dowodu rejestracyjnego oraz mandat wynoszący 100 zł i 3 punkty karne.

Warto pamiętać o tym, że 4 września 2022 roku wraz z nalepką kontrolną zniknie też karta pojazdu. Podczas pierwszej rejestracji pojazdu np. sprowadzonego płaci się za jej wydanie dokładnie 75 zł.

Czy wiesz jak usunąć naklejkę kontrolną bez pozostawienia śladów?

Brak naklejki kontrolnej z numerem rejestracyjnym sprawia, że już we wrześniu kierowcy nie tylko nie otrzymają jej w urzędzie. Ci, którzy już posiadają nalepkę w swoim aucie odpalą wielką akcję ich usuwania z przednich szyb. Zasadnicze staje się zatem pewne pytanie: jak usunąć naklejkę z szyby bez śladów?

Należy podgrzać to miejsce na szybie, w którym została umieszczona – do tego celu można wykorzystać np. suszarkę. Następnie naklejkę warto podważyć za pomocą żyletki i oderwać zdecydowanym ruchem. Czasami po zerwaniu wlepki z numerem rejestracyjnym na szybie pozostają resztki kleju. Pozbyć się ich można przecierając powierzchnię szmatką nasączoną benzyną ekstrakcyjną lub zmywaczem do paznokci.