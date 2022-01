Toyota Sequoia debiutuje z nową generacją. Jest wielka i hybrydowa

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Nowa Toyota Sequoia mocno inspirowana jest najnowszą Tundrą. Auto pojawi się w salonach w USA latem tego roku. Jest radykalnym odejściem od swojego poprzednika, ponieważ zaokrąglona stylizacja została zastąpiona ostrymi liniami. Przód mocno nawiązuje do Tundry, ponieważ ma masywny grill otoczony reflektorami w kształcie litery T.

Projektanci zastosowali czarne słupki A, a także rozbudowane błotniki nawiązujące do pickupa. Towarzyszy im opływowe nadwozie, nowa linia okien, a także pionowy tył ze smukłymi tylnymi światłami oraz widocznymi znaczkami Sequoia.

Nowa Toyota Sequoia – pakiety

Sequoia będzie dostępna m.in. z sportowym pakietem TRD. W podstawowym wyposażeniu pakiet obejmuje 20-calowe matowe czarne koła, amortyzatory Bilstein i sprężyny zestrojone przez TRD. Kabina również przechodzi drobną metamorfozę dzięki aluminiowym pedałom i czerwonemu przyciskowi zapłonu.

Jest również dostępny nowy pakiet TRD Off-road. Posiada on amortyzatory i sprężyny dostrojone przez TRD, a także blokowany tylny mechanizm różnicowy. Dołączają do nich wyjątkowe 18-calowe felgi aluminiowe i czerwony przedni wał napędowy dla „dodania stylu". Mówiąc o tym ostatnim, kupujący znajdą aluminiowe pedały i czerwony przycisk zapłonu.

Jednak, aby wybrać się tym autem w prawdziwy teren, to klienci powinni zdecydować się na pakiet TRD Pro. W jego skład wchodzą takie same rzeczy jak w przypadku poprzedniego pakietu, ale dodane są również takie elementy jak blokowany tylny mechanizm różnicowy, Multi-Terrain Select, Crawl Control i Downhill Assist Control. Są one połączone z wewnętrznymi amortyzatorami FOX i aluminiową przednią płytą.

TRD pro wprowadza również zmiany w stylistyce np. duży napis TOYOTA na grillu, bagażnik dachowy, podwójną końcówkę rury wydechowej i 18-calowe felgi aluminiowe z czarnym wykończeniem. Kupujący znajdą także czarne akcenty, techniczne moro oraz zmienione wnętrze.

Wnętrze również inspiruje się Tundrą. Toyota nie podała szczegółów, ale nawet podstawowy wariant SR5 będzie wyposażony w 12,3’’ cyfrowy zestaw wskaźników i 8-calowy system multimedialny Toyota Audio. Ten ostatni to system informacyjno-rozrywkowy skoncentrowany na dotyku i głosie, który obejmuje nawigację opartą na chmurze i dostępnego inteligentnego asystenta, który reaguje na słowo budzące „Hej Toyota".

To co oddziela Sequoię od Tundry, to trzeci rząd siedzeń, który jest regulowany.

Więcej szczegółów zostanie podanych bliżej premiery modelu w salonach.

Nowa Toyota Sequoia – linie wyposażenia

Poza podstawowym modele SR5, Sequoia dostępna będzie również w innych wariantach wyposażenia.

Pierwsza z nich to odmiana Limited, która obejmuje podgrzewaną kierownicę i podgrzewane/wentylowane przednie fotele. Model zawiera również elementy z pakietu SR5 Premium, a także ręczne osłony przeciwsłoneczne dla pasażerów z tyłu.

Kolejna z nich nazywa się Premium i podnosi poprzeczkę dzięki fotelom kapitańskim w drugim rzędzie oraz ogrzewaniu i wentylacji w pierwszych dwóch rzędach. Kupujący znajdą tu także bezprzewodową ładowarkę do smartfona, panoramiczny dach, wyświetlacz head-up oraz 14-głośnikowy system audio JBL premium.

Na szczycie gamy znajduje się zupełnie nowa Sequoia Capstone, która nawiązuje do niedawno wprowadzonego wariantu Tundra. Charakteryzuje się zmodyfikowanym wyglądem zewnętrznym z dodatkowymi chromowanymi akcentami i 22-calowymi chromowanymi felgami. Wewnątrz natomiast zastosowano dwukolorowe siedzenia ze skóry półanilinowej i wykończenia z drewna orzecha amerykańskiego. Towarzyszy im podświetlone logo „Capstone" na desce rozdzielczej.

Nowa Toyota Sequoia – zmiany pod maską

Auto oferowane będzie wyłącznie z układem napędowym i-Force Max. Obejmuje on 3,5-litrowy silnik V6 z podwójnym turbodoładowaniem i silnik elektryczny, który jest umieszczony między silnikiem a 10-biegową automatyczną skrzynią biegów. Generuje on moc 443 KM i moment obrotowy wynoszący 790 Nm.

Szacunki dotyczące zużycia paliwa nie zostały opublikowane, ale Toyota zasugerowała, że ??będzie to „ogromna poprawa" w stosunku do swojego poprzednika.

Toyota twierdzi, że sztywność i komfort jazdy zostały ulepszone dzięki zastosowaniu nowych technik, takich jak spawanie laserowe. Producent zauważył również, że SUV został wyposażony w nowy elektryczny układ wspomagania kierownicy, który zapewnia lepsze wyczucie. Klienci znajdą również nowoczesne wielowahaczowe tylne zawieszenie, które obiecuje zapewnić płynną jazdę.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, wszystkie Sequoie będą wyposażone w zestaw systemów wspomagania kierowcy Toyota Safety Sense 2.5.

Więcej szczegółów zostanie zapewne podanych bliżej debiutu w salonach.