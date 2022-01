Już za kilka miesięcy wchodzą nowe dowody rejestracyjne. Kogo czeka wymiana?

Do 1 maja, czyli do czasu wejścia w życie nowego wzoru dowodów rejestracyjnych (a nawet nieco dłużej, bo w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury mowa jest o 11 lipca 2022 r.) kierowcy wciąż będą otrzymywać dowody zgodne z obecnym wzorem. Dlaczego? Bo zamówione już dokumenty muszą zostać wykorzystane. Co zmieni się w połowie przyszłego roku?

REKLAMA

Zobacz wideo Wymiana prawa jazdy to obowiązek. Dla wszystkich. Kiedy trzeba to zrobić?

Nowe dowody rejestracyjne 2022

Dlaczego Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało się na zmianę wzoru dowodów rejestracyjnych? Nie ma innego wyjścia. To efekt szerszej zmiany przepisów. Wszystkie dokumenty wydawane przez organy państwowe muszą spełniać wymagania dotyczące minimalnych zabezpieczeń. Dotychczasowe dowody rejestracyjne tych wymagań nie spełniają. Innymi słowy - nie są wystarczająco zabezpieczone przed fałszerzami. Zmieni się to w maju przyszłego roku.

Więcej informacji ważnych dla kierowców znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

We wzorach oraz opisach dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego uwzględnione zostały wymagania dotyczące minimalnych zabezpieczeń określonych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych. Dodany został szczegółowy opis zabezpieczeń producenta. Zmiany ujęte w projekcie są zgodne z rekomendacjami Komisji ds. Dokumentów Publicznych

- czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia MI.

Kto będzie musiał wymienić dowód rejestracyjny?

Co z posiadanymi obecnie przez kierowców dowodami rejestracyjnymi? Czy w związku ze zmianą każdy będzie musiał wymienić posiadane dokumenty? Odpowiedź znajdujemy w treści rozporządzenia w paragrafach 2 i 3.

§ 2. Dowody rejestracyjne oraz ich wtórniki, zgodne z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych, zachowują ważność.

§ 3. Pozwolenia czasowe, oraz ich wtórniki, zgodne z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Nie ma zatem powodu do paniki - obecnie posiadane przez kierowców dowody rejestracyjne zachowują swoją ważność.