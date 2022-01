W wielu samochodach pod podłogą bagażnika ukryto taką paczkę. Jak z niej korzystać?

Zestaw kolejnych porad eksploatacyjnych przygotowaliśmy też w serwisie Gazeta.pl.

Wyobraźmy sobie scenariusz, w którym kierowca w czasie jazdy słyszy hałas, a do tego czuje wyraźne bicie na kole kierownicy. Co to oznacza? Że prawdopodobnie złapał gumę. W takiej sytuacji nie ma jednak co panikować. Przede wszystkim należy zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu – na przydrożnym parkingu lub terenie stacji benzynowej. Szybkie zatrzymanie uratuje przebitą oponę przed całkowitym zniszczeniem. A do tego jazda na tzw. flaku sprawia, że auto jest mniej stateczne na drodze. Co następnie powinien zrobić kierujący? Zajrzeć pod podłogę bagażnika. A gdy zamiast koła zapasowego znajdzie dziwną paczkę, nadal powinien starać się zachować spokój...

Jak użyć zestawu naprawczego do przebitej opony?

Dziwną paczką wspomnianą w poprzednim akapicie jest oczywiście tzw. zestaw naprawczy. To nic innego jak klej, który zostanie wprowadzony do wnętrza opony przy pomocy kompresora. Klej załata dziurę, a kompresor napompuje koło. W efekcie kierowca już po kilku minutach będzie mógł wrócić na drogę i kontynuować podróż. Jak skorzystać z takiego zestawu naprawczego? Procedura jest dość prosta.

na początek należy odkręcić zakrętkę wentyla w oponie,

do wentyla należy podłączyć zbiornik z płynem uszczelniającym, a następnie do niego kompresor,

kompresor należy podłączyć do zasilania – tj. do gniazda zapalniczki w pojeździe,

należy uruchomić silnik w pojeździe i sprężarkę,

pompowanie należy kontynuować do momentu osiągnięcia ciśnienia wskazanego przez producenta jako optymalne – wartość jest wpisana na wlepce przy drzwiach lub wlewie paliwa,

po dopompowaniu koła należy pokonać jakieś 2, 3 km z prędkością do 60 km/h – tak żeby masa uszczelniająca równo rozprowadziła się wewnątrz opony,

po tym odcinku należy sprawdzić ciśnienie powietrza w kole – nie powinno ono spaść poniżej 1,3 bara,

ewentualne ubytki ciśnienia należy uzupełnić i można kontynuować podróż.

Warto pamiętać też o tym, że graficzna instrukcja obsługi zestawu naprawczego często jest naklejana np. na powierzchnię kompresora. To ważne, bo obsługa różnych zestawów może się różnić detalami.

Czemu w autach stosuje się zestawy naprawcze zamiast kół zapasowych?

Skąd pomysł, aby koło zapasowe zastąpić zestawem naprawczym. Decydować mogły tak naprawdę trzy czynniki. Po pierwsze w dzisiejszej motoryzacji producenci walczą o każdy kilogram masy pojazdu. A koło zapasowe – nawet to dojazdowe – wcale lekkie nie jest. Po drugie kierowcy nie chcieli zmieniać kół – to oznacza wybrudzenie się i np. znalezienie właściwego punktu do przyłożenia podnośnika. Po trzecie zestaw naprawczy jest... zdecydowanie tańszy. Dlatego dziś kierowca, który mimo wszystko chce mieć w konfigurowanym pojeździe zapas, musi za niego dopłacić!

Kiedy zestaw naprawczy nie sprawdzi się?

W tym punkcie wszystko wydaje się jasne – zestaw naprawczy zakleja oponę, kierowca nie musi się mocno brudzić i cały proces trwa kilka minut. Same zalety? No właśnie nie do końca. Bo o ile zestaw naprawczy sprawdzi się w przypadku najechania na gwóźdź, o tyle niestety nie będzie miał żadnych szans na usunięcie usterki w przypadku chociażby rozcięcia ściany bocznej czy większych uszkodzeń. W takim przypadku tylko zapasowa opona pozwoli kierowcy kontynuować jazdę. Gdy zatem w samochodzie znajdzie się zestaw naprawczy zamiast zapasu, właściciel pojazdu zostanie zmuszony do wezwania pomocy drogowej i lawety.

Oczywiście kierowca wcale nie musi mieć w samochodzie ani zestawu naprawczego, ani koła zapasowego. Wystarczy że zainwestuje w... opony odporne na przebicie. Nie, to nie zawsze oznacza model typu runflat.