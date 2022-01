Ten znak aż krzyczy. Co oznacza A-30, czyli wykrzyknik na żółtym tle?

O znaczeniu kolejnych znaków drogowych opowiadamy też w serwisie Gazeta.pl.

Czy znaki drogowe mogą krzyczeć? Pewnie nie wszystkie. A-30 z pewnością jednak potrafi! Szczególnie że ma dla kierowcy tak naprawdę jeden komunikat i tym jest wykrzyknik znajdujący się na żółtym tle z czerwoną obwódką – wykrzyknik, który w żargonie internetowym często oznacza podniesiony ton. Jaką jednak tak właściwie informację przekazuje znak A-30? Jego definicja brzmi dość tajemniczo. Za sprawą tego oznaczenia drogowcy chcą bowiem ostrzec kierowcę o obecności... innego zagrożenia.

Znak A-30, czyli tak właściwie jakie niebezpieczeństwo?

Inne niebezpieczeństwo wiele nie wyjaśnia? No właśnie... To na szczęście jeszcze żaden problem. Bo choć rzeczywiście zagrożenie występujące na drodze jest inne niż zawarte w pozostałych znakach drogowych, drogowcy jednocześnie powinni je uściślić za pomocą tabliczki dodatkowej wskazującej na rodzaj niebezpieczeństwa. Jakie tabliczki mogą się pojawić pod znakiem A-30? Spektrum jest szerokie. I tak jest to tabliczka:

T-8 – miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe,

T-10 – przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu,

T-11 – przeprawę promową,

T-12 – podłużny uskok nawierzchni,

T-13 – odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein,

T-14 – miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce,

T-15 – miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu,

T-16 – miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce,

T-17 – granicę państwa,

T-18 – nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce

lub po prostu tabliczka z napisem określającym rodzaj zagrożenia.

Inne niebezpieczeństwo? Zachowaj szczególną ostrożność!

Znak A-30 "Inne niebezpieczeństwo" pełni dwie role. Po pierwsze ostrzega i precyzuje zagrożenie, które kierujący zaraz napotka na drodze. Po drugie zobowiązuje kierującego do zachowania szczególnej ostrożności. Powinien on zatem zredukować prędkość i jeszcze uważniej obserwować przebieg drogi, jej otoczenie oraz zachowania innych użytkowników drogi. Poza tym jako że często inne niebezpieczeństwo oznacza wjechanie np. tory tramwajowe, kierowca powinien ustąpić pierwszeństwa pojazdu szynowemu i obserwować jego ruch.

Gdzie obowiązuje znak A-30?

Gdzie obowiązuje znak A-30 "Inne niebezpieczeństwo"? Na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h powinny być ustawione od 150 do 300 metrów od miejsca zagrożenia. W przypadku innych dróg odległość powinna wynosić do 100 metrów. Drogowcy czasami jednak precyzują ten dystans za pomocą tabliczki T-1 (wskazują na niej np. konkretnie 100 czy 50 m). Gdy pod znakiem A-30 pojawi się tabliczka T-2, wskazywana jest długość odcinka drogi, na którym pojawia się zagrożenie. Taki odcinek może być zakończony powtórzonym znakiem A-30 z tabliczką T-3 z napisem koniec.