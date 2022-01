Dlaczego na znaku przed tunelami wybucha samochód? Tajemnice znaku B-13

O kolejnych nietuzinkowych znakach drogowych opowiadamy też w serwisie Gazeta.pl.

Niektóre znaki drogowe mają – delikatnie mówiąc – mało intuicyjny przekaz. Tak właśnie jest w przypadku oznaczenia B-13. Przedstawia bowiem... wybuchający samochód i pojawia się przede wszystkim przed tunelami. Całe szczęście jego obecność jeszcze nie oznacza, że kierowca powinien zatrzymać pojazd i zawrócić. Bo w tym przypadku strach ma wyłącznie wielkie oczy.

Co oznacza znak zakazu B-13?

Definicja znaku B-13 brzmi: zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi. Co to oznacza? Że samochody, które na swoim pokładzie przewożą materiały niebezpieczne określone bliżej np. w rozporządzeniach, nie mogą wjechać np. do tunelu. Za materiały niebezpieczne przyjmuje się głównie benzynę lub gazy palne. Tylko że benzynę, olej napędowy lub gazy palne może mieć na pokładzie prawie każde auto w Polsce... Może poza elektrykami.

Całe szczęście ustawodawca podczas określania znaczenia znaku B-13 przewidział jeszcze jeden wymóg dodatkowy. Materiały niebezpieczne muszą występować w takich ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. A to oznacza, że tablica odnosi się przede wszystkim do cystern, które np. dostarczają paliwa na stacje benzynowe.

Znak B-13 ma chronić ludzi i... budowle!

Skąd w ogóle pomysł na znak B-13? Powodów jego ustanowienia było kilka. Po pierwsze chodzi o to, że materiały niebezpieczne występujące w dużej ilości stanowią zagrożenie w razie awarii pojazdu lub jego wypadku. Po drugie ewentualny wybuch stanowi zagrożenie nie tylko dla życia innych użytkowników drogi, ale też budowli, które na tej drodze się pojawiają. Dlatego właśnie znak B-13 najczęściej jest umieszczany przed tunelami, mostami, obiektami zabytkowymi czy zaporami wodnymi występującymi w ciągach miejskich.

Mandat za zignorowanie znaku B-13 to 250 zł

Znak B-13 jest typowym znakiem zakazu. A to oznacza, że niestosowanie się do niego zostało obwarowane karą. Taryfikator za niestosowanie się do znaku B-13 przewiduje mandat wynoszący 250 zł. Co więcej, wykroczenie oznacza dopisanie do konta kierowcy 2 punktów karnych.