Toyota gotowa na Rajd Monte Carlo. Hybrydowa GR Yaris Rally1 gotowa na sezon WRC 2022

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Toyota GR Yaris Rally1 to następca Yarisa WRC, który w poprzednim sezonie zdobył wszystko: mistrzostwo świata producentów, kierowców i pilotów. W nowym sezonie auta kategorii Rally1 zastępują na najwyższym szczeblu auta WRC, wykorzystywane były w ostatnich 25 latach.

Zobacz wideo Toyota Mirai - wybieramy się w podróż do przyszłości samochodem elektrycznym zasilanym wodorem

To co wyróżnia auta z nowej kategorii, to ich napęd – hybrydowy. Układ składa się z baterii o pojemności 3,9 kW oraz generatora (MGU), który dostarcza dodatkowe 100 kW (134 KM) podczas przyspieszania.

Pod maską Yarisa WRC znajdował się turbodoładowany silnik o pojemności 1.6 L. Ta sama jednostka znalazła się pod maską nowego samochodu wyścigowego. GR Yaris Rally1 dysponuje mocą 500 KM. Co więcej, auto będzie zasilane nowym paliwem, w stu procentach zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju. WRC będzie pierwszym cyklem pod egidą FIA, w którym będzie wykorzystywane takie paliwo.

Opinie Moto.pl: Toyota GR Yaris - radość kierowców, sukces inżynierów i... koszmar księgowych

Toyota GR Yaris Rally1 ma nową klatkę bezpieczeństwa, która ma jeszcze lepiej zabezpieczać kierowcę oraz pilota. Zmiany w przepisach oznaczają także stosowanie mniej złożonych elementów aerodynamicznych, powrót do mechanicznej zmiany biegów przy pomocy lewarka, a także brak centralnego mechanizmu różnicowego. Te zmiany mają sprawić, że jeszcze więcej będzie zależało od umiejętności kierowców.

Za kierownicą zasiądzie ośmiokrotny mistrz świata Sébastien Ogier, który jest także ośmiokrotnym triumfatorem Rajdu Monte Carlo. Francuz w tym sezonie wystartuje w wybranych rundach, a na prawym fotelu jego auta zasiądzie nowy pilot, Benjamin Veillas. Przez cały sezon barwy zespołu TOYOTA GAZOO Racing reprezentować będą Elfyn Evans ze Scottem Martinem, czyli druga załoga poprzedniego sezonu oraz Kalle Rovanperä i Jonne Halttunen, którzy rok 2021 zakończyli na czwartym miejscu.