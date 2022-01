Oj coś nie wyszło. Zjeżdżać ze wzniesień też trzeba umieć [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Czasem kierowcy zbyt wierzą w swoje samochody i są nazbyt odważni. Tak było w przypadku tego kierowcy, który swoją półciężarówką zjeżdżał z nasypu pod mostem, który miał 45 stopni nachylenia.

Nagranie trafiło na portal Reddit. Bardzo stromy zjazd nie był straszny kierowcy do momentu, aż go przerosło zadanie.

Nagranie jak kierowca zjeżdża ze stromego zjazdu.

Na początku wydaje się, że kierowca i jego pojazd sobie poradzą, gdy zbliżają się pod kątem do zbocza, tak by nie uszkodzić podwozia. Jednak problemem okazał się przedni zwis pojazdu, który był za długi w stosunku do kąta natarcia.

Gdy przednie koło dotyka asfaltu, kierowca szybko zdaje sobie sprawę, że utknął, a jego pojazd nie nadaje się do takich akrobacji kaskaderskich. Zderzak uderza o ziemię. Sądząc po nachyleniu i wyważeniu pojazdu, cofanie wydaje się prawie niemożliwe, więc kierowca prawdopodobnie wezwał dźwig, aby pomóc mu odzyskać pojazd. Na szczęście nie zderzył się z innymi pojazdami zaparkowanymi na poboczu i nikt nie został ranny w tym incydencie.