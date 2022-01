Padła bateria w kluczyku, a mam bezkluczykowy dostęp. Jak uruchomić samochód?

Bezkluczykowy dostęp to jeden z tych systemów, który szturmem zdobywa nowe samochody. Producenci uwielbiają się nim chwalić i na każdym kroku podkreślać, że do ich auta można się dostać, a potem odpalić silnik bez wyciągania kluczyka z kieszeni czy torby. Taki system ląduje już praktycznie w każdym samochodzie. Nawet w typowo miejskich maluchach marek popularnych. I to nie dziwi, bo, choć z pewnością nie jest to najważniejszy i najpotrzebniejszy system w pojeździe, to okazuje się bardzo wygodny.

Na bezkluczykowy dostęp coraz częściej natkniecie się także w samochodach z carsharingu albo z wypożyczalni na wakacjach za granicą.

Bezkluczykowy dostęp nie działa. Jak dostać się do samochodu?

Najczęstszym powodem awarii układu bezkluczykowego dostępu jest po prostu rozładowany kluczyk. Jeśli samochód wyświetli wam komunikat o kończącej się baterii albo zauważycie, że zaczyna gorzej działać, to oczywiście nie zwlekajcie z wymianą. Co robić, kiedy sytuacja was zaskoczy, a kluczyk kompletnie przestanie działać?

Każdy kluczyk ma w sobie ukryty klasyczny, fizyczny kluczyk. Na zdjęciu widzicie Seata Ibizę, w którym dostać się do niego bardzo łatwo - Hiszpanie wciąż korzystają w nowej Ibizie z charakterystycznego scyzoryka. Jeśli w waszym kluczyka nie widać, to na pewno zauważycie zwykle nie rzucający się w oczy przycisk. Najczęściej nie ma na nim żadnego oznaczenia, ale na pewno jest. Po jego wciśnięciu zwolni się blokada, a wam uda się wyciągnąć awaryjny kluczyk.

Gdzie go wetknąć? Nawet, jeśli zamka nie widać, to powinniście go poszukać gdzieś w okolicy klamki. Może być, ukryty przed wzrokiem, pod nią lub chować się pod jakąś zaślepką. Zawsze z pomocą może przyjść Google, ale raczej nie powinniście mieć problemu ze znalezieniem zamka.

Bezkluczykowy dostęp nie działa. Jak odpalić samochód?

Nawet z rozładowaną baterią kluczyk pozwoli na uruchomienie samochodu.

W kabinie musicie znaleźć miejsce z piktogramem kluczyka. W naszej przykładowej Ibizie jest to kolumna kierownicy po prawej stronie. Często producenci umieszczają ten symbol też pod podłokietnikiem, np. między uchwytami na kubki. Trzeba przytknąć kluczyk do piktogramu najbliżej jak to możliwe (najlepiej, żeby się stykały) i wcisnąć przycisk Start Engine. Ukryta antena transpondera wybudzi transponder w kluczyku, a samochód uruchomi sinik.

Bezkluczykowy dostęp nie działa. fot. Filip Trusz