Już w ten weekend Puchar Świata w Zakopanem. Audi tradycyjnie wspiera skoczków

Po raz kolejny jesteśmy obecni podczas Pucharu Świata w Skokach w Zakopanem i podkreślamy w ten sposób zaangażowanie czterech pierścieni w sporty zimowe. Obecność na największych skoczniach narciarskich świata to także bezpośrednie nawiązanie do sportowych tradycji marki i podkreślenie technicznych możliwości naszych samochodów, zwłaszcza tych z napędem na cztery koła i z napędem w pełni elektrycznym

- mówi Michał Bowsza Dyrektor marki Audi. Niemiecka marka premium od wielu lat angażuje się w sporty zimowe. W Polsce interesujemy się najbardziej skokami narciarskimi, ale Audi wspiera również inne dyscypliny, m.in. Puchar Świata w narciarstwie zjazdowym, narciarstwie alpejskim, w kombinacji norweskiej czy w ski cross’ie. Puchar Świata w Zakopanem możesz na bieżąco śledzić na stronie głównej gazety.pl.

Zobacz wideo "3 tysiące kilometrów elektrykiem do raju elektryków". Podróż Audi Q4 Sportback e-tron z Warszawy do Norwegii

Puchar Świata FIS w Skokach Narciarskich Zakopane 2022

Najlepsi skoczkowie świata zmierzą się ramach Pucharu Świata FIS na Wielkiej Krokwi już w ten weekend. Rywalizacja rozpoczyna się już dzisiaj, 14 stycznia, od kwalifikacji. W sobotę czekają nas emocje w konkursie drużynowym, a zwieńczeniem zmagań będzie konkurs indywidualny w niedzielę.

Jak zawsze w Zakopanem, wyjątkowo liczna (i silna, mamy nadzieję) będzie reprezentacja Polski. Kamil Stoch odpoczywa i wraca do formy przez Pekinem, ale na skoczni podczas obydwu konkursów zobaczymy Dawida Kubackiego i Piotra Żyłę. Nasi zawodnicy w ostatnim czasie wpadli w lekki kryzys, ale to Zakopane. Gdzie się przełamać, jak nie na własnej ziemi? Za całą kadrę trzymamy kciuki. Oby Puchar Świata w Tatrach okazał się punktem zwrotnym, a ekipa odbudowała się przed walką o olimpijskie medale.

Fot. Marek Podmokły / Agencja Wyborcza.pl

Puchar Świata w skokach narciarskich jest to wydarzenie odbywające się corocznie w okresie od listopada do marca, od sezonu 1979/1980. Jest to cykl zawodów w skokach narciarskich, przeprowadzany przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS). Zawody w ramach Pucharu odbywają się w krajach nordyckich i Europie Środkowej oraz w Japonii. Od roku 2002 do Pucharu Świata dołączył również konkurs w Zakopanem. Jednym z głównych partnerów zarówno Federacji FIS, jak i Pucharu Świata w Skokach Narciarskich jest Audi.