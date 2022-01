2/3 norweskiego rynku to samochody elektryczne. Veni, vidi - byliśmy, zobaczyliśmy

Norwegia to europejska stolica elektromobilności. Właśnie dlatego obraliśmy ją za cel naszej Misji Norwegia, o której możecie więcej przeczytać w poniższym artykule.

Dziennik wyprawy Misja Norwegia. 3000 kilometrów w 6 dni samochodem elektrycznym

Przemierzając norweskie drogi w ciągu kilku dni spotkaliśmy więcej elektryków niż w Polsce przez miesiąc, albo i lepiej. Rozbudowana infrastruktura zachęca Norwegów do przesiadki do aut elektrycznych, co widać na każdym kroku (albo raczej kilometrze). Popularność elektryfikacji widać także w liczbach. Rok 2021 był pod względem sprzedaży elektryków rekordowy - aż 2/3 rynku to auta z wtyczką.

Ładowanie samochodów elektrycznych w Szwecji Misja Norwegia Zuzanna Krzyczkowska

Norwegia jako jeden z pierwszych krajów zadeklarowała rezygnację ze spalinowej motoryzacji do 2025 roku. Patrząc na norweskie parkingi można jednoznacznie stwierdzić, że to realny plan, a nie jedynie utopijna wizja. W 2020 roku po raz pierwszy samochody elektryczne przebiły motory spalinowe pod względem sprzedaży. Wówczas auta z wtyczką stanowiły 54 proc. rynku. Kolejny rok przyniósł aż 48-procentowy wzrost sprzedaży, co przełożyło się na 2/3 udziału w rynku. Najlepsze wyniki notuje Tesla (11,5 proc. wszystkich klientów), a na drugim miejscu znalazł się Volkswagen (9,4 proc.).

Najpopularniejsze modele w Norwegii

Liderem wśród modeli jest Tesla Model 3. Tuż za nią znalazła się Toyota RAV4 Hybrid, która jest jedynym spalinowym samochodem w pierwszej dziesiątce norweskiego rynku. Podium zamyka Volkswagen ID.4.

Pojechaliśmy Audi Q4 Sportback e-tron do Norwegii. Historia naszej wyprawy jest na wideo

Elon Musk Fot. David Zalubowski / AP Photo