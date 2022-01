Taryfikator punktów karnych 2022. Też będzie rewolucja. Wiemy, kiedy i jaka

Więcej na temat przepisów drogowych opowiadamy też w serwisie Gazeta.pl.

Nowy rok to czas nowych możliwości. Niestety nie takich możliwości życzyli sobie kierowcy. Bo nawet 2,5 tys. zł za przekroczenie prędkości (pisaliśmy o tym tutaj) nie stanowi dobrej informacji. W tym punkcie warto jednak pamiętać o jednym. Choć rzeczywistość drogowa zmieniła się, nie wszystkie zmiany zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2022 roku. Tak, mandaty wzrosły. Punkty karne pozostały jednak bez zmian. Zaktualizowany załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego i odnoszący się właśnie do punktów wejdzie w życie dopiero 17 września 2022 roku.

Punkty karne "po nowemu", czyli maksymalnie 15, a nie 10

Dobra informacja? Kierowcy mają jeszcze kilka miesięcy na przygotowanie się do nowelizacji. Zła informacja? Identycznie jak w przypadku mandatów, nowe zasady naliczania punktów karnych zmienią się dość diametralnie. Po pierwsze podczas jednej kontroli drogowej prowadzącemu będzie można wlepić nawet 15, a nie 10 punktów karnych. To oznacza, że już dwa zatrzymania i kierujący może stracić prawo jazdy. Po drugie kara 15 punktów karnych nie będzie musiała wynikać ze zbiegu wykroczeń. Pojawią się pojedyncze czyny, które zostaną obwarowane tak wysoką sankcją.

Za jakie wykroczenia będzie można dostać nawet 15 punktów karnych? Ustawodawcy przygotowali dość długą listę. Znajduje się na niej m.in.:

wyprzedzanie na przejściu dla pieszych;

wyprzedzanie tuż przed przejściem dla pieszych

omijanie auta, które zatrzymało się przed pasami, by ustąpić pierwszeństwa pieszym;

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h (również poza terenem zabudowanym);

jazda pod wpływem alkoholu.

Dla przykładu przy przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o 41 do 50 km/h, kierowca otrzyma 13 punktów karnych.

Kierowco, patrz na kształt. Kwadratowe ograniczenie prędkości ma inne znaczenie niż to okrągłe

Nowe punkty karne od 17 września? Jeszcze trzy nowości

Na tym jednak zmiany w punktach karnych – wchodzące w życie 17 września 2022 roku – nie kończą się. Kierujący muszą pamiętać jeszcze o trzech nowych zasadach:

ustawodawca poszerzy listę wykroczeń, za które kierowca dostanie punkty karne

punkty karne będą znikać z konta prowadzącego po dwóch latach – dwóch latach, a nie roku i to dwóch latach liczonych od zapłacenia mandatu, a nie otrzymania kary

znikną szkolenia redukujące liczbę punktów karnych o 6 organizowane przez WORDy

Nowelizacja punktów nie dotyczy wszystkich zasad

Nowelizacja dotycząca punktów karnych jest tak naprawdę największą w historii tego systemu karania kierowców. I choć zmienia zasady obowiązujące prowadzących drastycznie, pozostawia też dwie fundamentalne reguły w obecnym kształcie. Identyczny jak dziś będzie maksymalny limit punktów karnych. Kierujący posiadający uprawnienia dłużej niż 2 lata, nadal będzie mógł uzbierać 24 punkty karne. Kierowca do minięcia pierwszego roku od zdobycia prawa jazdy, otrzyma limit wynoszący 20 punktów.