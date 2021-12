Od stycznia nawet 2500 zł mandatu za przekroczenie prędkości. Znamy nowe stawki

O zmianach w prawie drogowym, a w tym wyższych mandatach, opowiadamy też w serwisie Gazeta.pl.

500 zł za prędkość to dużo? Już 1 stycznia 2022 roku każdy kierowca pożałuje tych słów. Szczególnie że rządzący przygotowali niemiłą niespodziankę na początek roku. Niespodzianką tą jest nowy taryfikator mandatów – do którego na marginesie dotarli dziennikarze serwisu rmf24.pl – a który zakłada, że maksymalna kwota grzywny wzrośnie do – usiądźcie mocno w fotelu! – 2,5 tys. zł. Nowy rok zawsze powinien być czasem nowych możliwości. I chyba jest. Tylko nie takich jak kierowcy by chcieli...

Zobacz wideo Bielsko-Biała. 50-latek w sportowym aucie dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość

Mandat za przekroczenie prędkości w 2022 roku

Jak konkretnie będzie wyglądać nowy taryfikator mandatów obowiązujący już od 1 stycznia 2022 roku? Wartości grzywien za przekroczenie prędkości wyglądają następująco:

do 10 km/h – 50 zł;

11-15 km/h – 100 zł;

16-20 km/h – 200 zł;

21-25 km/h – 300 zł;

26-30 km/h – 400 zł;

31-40 km/h – 800 zł;

41-50 km/h – 1000 zł;

51-60 km/h – 1500 zł;

61-70 km/h – 2000 zł;

ponad 70 km/h – 2500 zł.

Mandat za przekroczenie prędkości to nawet 30 tys. zł!

Mandat wypisany na 2,5 tys. zł robi wrażenie? Obiektywna prawda jest taka, że przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 70 km/h również. To po pierwsze. Po drugie warto pamiętać o tym, że na tym możliwości policjantów nie kończą się. Bo jednocześnie mogą oni odebrać prowadzącemu prawo jazdy, a do tego wcale... nie wystawiać mandatu! Tylko że to jeszcze nie stanowi powodu do radości. Bo wtedy grzywnę wyznaczy sąd. A ten może wlepić kierowcy karę wynoszącą nawet 30 tys. zł – dziś maksymalna suma to 5 tys. zł.

Tak, wysokość mandatów w Polsce nie zmieniła się od dwóch dekad. Tylko czy modernizacji kar dla kierowców nie dało się przeprowadzić nieco bardziej stopniowo? Wtedy mniej drastycznie rzucałyby się one w oczy.

Od nowego roku mandat za parkowanie na zielonej kopercie wzrośnie do 5 tys. zł

Co jeszcze się zmieni?

1 stycznia 2022 roku wzrosną nie tylko mandaty za prędkość. Nowy taryfikator przewiduje szereg spektakularnych skoków wysokości kar. A głównie to:

Maksymalny mandat, jaki będzie mógł wystawić policjant to 5 tys. zł. W przypadku zbiegu wykroczeń - 6 tysięcy złotych.

Kara za krycie sprawcy przekroczenia prędkości - 8 tys. zł.

Mandat za spowodowanie kolizji, jeśli ktoś w niej ucierpi - minimum 1,5 tys. zł.

Mandat za spowodowanie kolizji w stanie po spożyciu alkoholu - 2,5 tys. zł.

Wyprzedzanie na zakazie - tysiąc zł.

Jazda bez uprawnień - 1,5 tys. zł.

Nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych - minimum 1,5 tys. zł.

Wjazd za szlabany kolejowe - minimum 2 tys. zł.

Wyższe mandaty? Ale kierowcy i tak mogą się cieszyć...

Na koniec postanowiłem w dość humorystyczny sposób podsumować dzisiejszą wiadomość. Tak, mandaty wyraźnie zdrożeją. Tylko że kierowcy tak naprawdę są trochę... szczęściarzami. Dziś wszystko drożeje – paliwa, produkty spożywcze, materiały budowlane czy prąd. I choć drastyczny wzrost grzywien sprawia, że kierowcy po chwili nieuwagi będą musieli się mocniej złapać za kieszeń, i tak nie mogą narzekać. Bo gdy opłaty za gaz w niektórych miastach mają być wyższe o 700 proc., mandat za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h wzrośnie o marne 300 proc. Szczęście. To prawdziwe szczęście!