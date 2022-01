Znak D-52 jest dobry dla kierowców, gorszy dla pieszych. Strefa ruchu - co to?

W 2010 roku w kodeksie ruchu drogowego pojawiła się kategoria strefy ruchu – oznaczanej znakiem D-52. Na drogach oznaczonych w ten sposób obowiązują wszystkie przepisy ruchu drogowego. Tego typu oznakowanie stosuje się często na terenach dworców, centrów handlowych, stref przemysłowych czy osiedli mieszkaniowych. W strefach ruchu nie ma kłopotu z ewentualną interwencją policji, jak to czasami bywa w przypadku zdarzeń, do których dochodzi na drogach wewnętrznych. W strefie ruchu musimy stosować się do znaków, które umieścił zarządca parkingu - to one ustalają zasady ruchu. Jeśli nie ma znaków, to pierwszeństwo mają pojazdy po naszej prawej stronie. Dokładnie tak jak na drodze publicznej.

Strefa ruchu to spore ułatwienie dla kierowców, ale na baczności muszą się mieć piesi. Nie mogą korzystać z całej szerokości jezdni i powinni chodzić tylko po chodnikach i wyznaczonych przejściach. Wyjeżdżając ze strefy ruchu na drogę publiczną, musicie zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu. Przepisy ruchu drogowego wyjaśniamy regularnie na stronie głównej gazety.pl.

Znak D-52 Strefa ruchu fot. domena publiczna (źródło: Wikimedia Commons)

Czy jeśli nie ma znaku D-52 to nie obowiązują nas żadne przepisy?

Oczywiście, że nie. Wśród wielu kierowców pokutuje mylne przekonanie, że na drogach wewnętrznych nie mogą zostać ukarani i nie obowiązują na nich żadne przepisy. Zarządca, właściciel drogi wewnętrznej, może we własnym zakresie ustawić znaki określające zasady i organizację ruchu drogowego obowiązujące na jego terenie. I to do tych znaków musimy się stosować. Zgodnie z obowiązującym prawem, kierowcy są zobligowani, by na drogach wewnętrznych:

Stosować się do znaków ustawionych przy drodze i sygnalizacji świetlnej.

Nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

Nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu.

Za powyższe przewinienia służby mundurowe mogą ukarać kierowcę mandatem. Większość parkingów oznaczona jest jednak znakiem D-52, ponieważ ten pozwala policji interweniować w każdej sytuacji, a nie tylko w tych poważniejszych (stwarzanie zagrożenia dla zdrowia i życia innych uczestników ruchu czy łamanie przepisów innych ustaw, jak np. jazda pod wpływem alkoholu). Wymusza też na kierowcach wszystkie zasady, obowiązujące na drogach publicznych - włączenie świateł, nierozmawianie przez telefon czy poprawne parkowanie.

Opuszczając drogę wewnętrzną, trzeba bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu poruszającym się po drogach publicznych.

Droga wewnętrzna fot. Zuzanna Krzyczkowska