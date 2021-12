Nie oceniaj po wyglądzie. Jimny w retro stylu

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Zmodyfikowane Suzuki Jimny z kierownicą po prawej stronie jest obecnie wystawiony na sprzedaż za sumę około 21.331 dolarów. Co w tym modelu najfajniejsze, to że wygląd jest retro.

Zobacz wideo Suzuki SX4 S-Cross - model dopasowany pod gusta Europejczyków

Wygląd tego konkretnego Jimny nawiązuje do bodykitu Damda „The Roots", pierwotnie zaprezentowanego w 2020 roku. Jak sugeruje nazwa, projekt grilla i stalowych zderzaków składa hołd pierwszej generacji Jimny'ego LJ10 z lat 70. W tym pojeździe jest połączony z wybrzuszoną maską z zestawu Little:D. Wygląda całkiem nieźle.

Kolorystyka Jimny w tej wersji nawiązuje do safari i jest to kolor kości słoniowej. Auto otrzymuje szerokie błotniki i szersze progi. Wizualnie ma powiększyć pojazd. 16-calowe felgi Crimson Dean podkreślają styl retro i są wyposażone w masywne opony terenowe Monster Mad Warrior 235/70R16, a zawieszenie zostało ulepszone i zapewnia dodatkowy prześwit 1,5 cala.

Z innych modyfikacji warto wymienić stalowy bagażnik dachowy, na którym można zamontować namiot.

Opinie Moto.pl: Suzuki Vitara 1.4 Hybrid. Bez fajerwerków. Ale może właśnie o to chodzi?

Wewnątrz znajduje się 8-calowy ekran dotykowy dla systemu multimedialnego, głośniki Focal, uchwyty na kubki przed nawiewami klimatyzacji oraz niestandardowa biała skórzana tapicerka siedzeń. W przeciwieństwie do Jimny'ego w specyfikacji europejskiej, który jest dostępny wyłącznie jako dwumiejscowy lekki samochód dostawczy, w Japonii jest nadal dostępny w oryginalnej wersji pasażerskiej, co oznacza, że ??może pomieścić do czterech osób.

Pod maską znajduje się wolnossący 1,5-litrowy silnik o mocy 102 KM i momencie obrotowym wynoszącym 130 Nm. Moc jest przekazywana na wszystkie cztery koła przez 5-biegową manualną skrzynię biegów z oddzielną dźwignią zmiany biegów o niskim zakresie.

Jimny w stylu retro sprzedawane jest przez T-Style.