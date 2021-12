Tajemnicze konstrukcje nad autostradami i drogami ekspresowymi. Do czego służą?

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz też na stronie głównej Gazeta.pl.

Specyficzne konstrukcje stalowe w kształcie litery "Y" z rozciągniętą siatką coraz częściej można spotkać nad polskimi drogami ekspresowymi i autostradami. Wyglądają bardzo tajemniczo i trudno się domyślić, jaką pełnią funkcję. Do czego tak naprawdę służą?

Niektórzy uważają, że takie konstrukcje są potrzebne do montowania urządzeń regulujących ruch albo do tych od pobierania opłat. Popularna jest jeszcze inna hipoteza: mają weryfikować wysokość poruszających się pojazdów. Żadna z tych odpowiedzi nie jest właściwa.

Specjalne bramownice są potrzebne dla zwierząt. I to dla wyjątkowych, bo nietoperzy

Przestrzenne konstrukcje nad drogami szybkiego ruchu mają zapewnić bezpieczny przelot tych zwierząt do żerowisk oraz do siedlisk letnich. Rozciągnięta siatka powinna zagwarantować, że nietoperze nie wlecą pod konstrukcję i nie zderzą się z samochodem. Oczywiście siatka musi mieć na tyle małe oczka, by zwierzę się nie przecisnęło przez nie ani w nich nie utknęło.

Bramownice muszą też być odpowiednio wysokie, by podwyższyć pułap lotu nietoperzy nad ruchliwą drogą. W naturalnych warunkach latałyby o wiele niżej, co skończyłoby się dla nich tragicznie. Można więc powiedzieć, że widoczne konstrukcje to takie autostrady dla nietoperzy. Kolejnym powodem, z którego powstają, jest fakt, że wszystkie gatunki nietoperzy w Polsce znajdują się pod ścisłą ochroną.

Jak więc widać, tajemnicze konstrukcje mają zapewnić bezpieczeństwo przede wszystkim zwierzętom, ale również kierowcom i motocyklistom, którzy przejeżdżają przez trasy stałych przelotów nietoperzy. Dzięki nim zostaje zachowana naturalna równowaga ekosystemów, która zostaje zaburzona poprowadzeniem na ich terenie dróg szybkiego ruchu. Podobną funkcję pełnią tunele, nad którymi poprowadzone są bezpieczne przejścia przez autostrady dla dzikich zwierząt.

Warto nadmienić, że pierwsze tego typu konstrukcje pojawiły się właśnie w Polsce oraz Anglii. Reszta krajów europejskich dopiero później zaadaptowała ten pomysł. Mimo to nawet w naszym kraju bramownice dla nietoperzy to rzadkość. W tej chwili można znaleźć trzy takie konstrukcje: nad drogą ekspresową S3 pod Szczecinem, a także nad ekspresówką S8 i autostradą A2 (również po trzy sztuki).