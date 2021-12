Klasyki zawsze są w modzie. Ta Delta Integrale pokazuje, że również są w cenie

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Delta Integrale dominowała w Rajdowych Mistrzostwach Świata w latach 1987-1991. I chociaż wszystkie wersje drogowe są pożądane, to wersja Evoluzione II Edizione Finale jest bardziej wyjątkowa od pozostałych, bo powstało jedynie 250 sztuk.

Ta konkretna Delta Integrale Evoluzione II Edizione Finale jest sprzedawana przez DK Engineering w Wielkiej Brytanii i jest pomalowana w odcieniu czerwieni o nazwie Rosso Amaranto. Ma również pasek przebiegający przez środek auta wykończony w kolorze Turin Yellow i Blu. Do tego pojazd posiada 16-calowe felgi w kolorze antracytowej szarości.

Pierwszy właściciel używał samochodu dosyć oszczędnie, zanim został wywieziony do Belgii w 2008 roku. W następnym roku został zakupiony przez jedynego właściciela w Wielkiej Brytanii i spędził większość czasu w specjalnie wybudowanym magazynie. Co ciekawe, samochód przejechał zaledwie 5500 km i jest w doskonałym stanie. Jest to szczególnie widoczne w kabinie, w której praktycznie nie ma śladów zużycia.

Delta Integrale została wystawiona na sprzedaż za 224.995 funtów.