Jak przewozić choinkę, żeby dowieźć ją do domu i nie dostać mandatu?

Świąteczne i zimowe porady eksploatacyjne znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Święta za pasem. A to oznacza, że każda rodzina na dniach wybierze się po choinkę. Warto w tym punkcie powiedzieć o tym, że zakup odpowiedniego drzewka to dopiero pierwszy z problemów. Bo drugim jest to, jak je przewieźć do domu. Kierowca powinien pamiętać o kilku zasadach. Te są konieczne z uwagi na bezpieczeństwo i oczywiście przepisy. Nieprawidłowe przewożenie choinki może sprawić, że właściciel auta wyda pieniądze na jej zakup, ale i mandat.

Zobacz wideo Lubin. Potrącenie kobiety na przejściu dla pieszych

Jak przewieźć choinkę w samochodzie?

Mniejsze choinki lub takie w doniczce można przewozić w kabinie pasażerskiej – szczególnie że dziś gałęzie iglaków są owijane za pomocą siatki. W tym celu należy złożyć oparcie tylnej kanapy, a w razie możliwości także oparcie przedniego fotela pasażera. Jeżeli kierowca dysponuje np. średniej wielkości SUV-em, w ten sposób może się udać stworzyć przestrzeń o długości wynoszącej nawet 1,9 metra. Co ważne, podczas przewożenia choinki w kabinie należy pamiętać o jej zamocowaniu. W tym celu można wykorzystać chociażby haki zastosowane przez producenta na ścianach bagażnika.

Czemu lepiej unikać przewożenia choinki w aucie? Żywica płynąca z drzewka może skutecznie zniszczyć tapicerkę.

Jak przewieźć choinkę na dachu?

Oczywiście może się okazać, że blisko 2 metry to nadal za mało. A w takim przypadku kierowcy pozostanie jedno wyjście. Załadowanie choinki na dach. Najlepiej, aby pojazd był wyposażony w bagażnik dachowy. W ten sposób drzewko nie będzie leżeć bezpośrednio na lakierze, a od dachu w czasie jazdy będzie oddzielać je kilkucentymetrowa przestrzeń. To o tyle kluczowe, że choinka w czasie transportu w minimalnym stopniu, ale będzie się poruszać – może zatem doprowadzić do porysowania lakieru.

Jak zamontować choinkę na dachu? Tutaj także kluczem do sukcesu jest prawidłowe zamocowanie. Można w tym celu wykorzystać konstrukcję bagażnika dachowego lub relingi. Warto pamiętać o tym, aby drzewko leżące na dachu i obwiązane pasami miało jak najmniej luzu. Wtedy podczas jazdy nie będzie przesuwać się na boki i np. nie spadnie podczas hamowania czy przyspieszania. Poza tym co do zasady choinkę na dachu montuje się czubkiem skierowanym do tyłu pojazdu. Wtedy minimalizowane jest ryzyko uszkodzenia gałęzi drzewka pod wpływem pędu jazdy.

Do mocowania drzewka najlepiej wykorzystywać sztywne pasy transportowe. Rozciągające się gumki z haczykami będą pracować, a w czasie przyspieszania czy hamowania na drzewko mogą działać ogromne siły.

Hu hu ha, zima nie jest taka zła. Jak przygotować samochód na zimę?

Choinka na dachu, czyli też wymogi formalne

Teoretycznie na dachu zamontować można dowolnej długości choinkę. W praktyce nawet i tą kwestię regulują przepisy. Ładunek przewożony na aucie nie powinien wystawać bardziej niż 2 metry do tyłu i 0,5 metra do przodu. Co więcej, jeżeli ładunek wystaje choć delikatnie w tylnej części pojazdu, kierowca jest zobowiązany do oznaczenia go za pomocą czerwonej chorągiewki. Ta powinna mieć wymiary wynoszące minimum 50x50 cm, a do tego musi być zamocowana na najbardziej wystającej krawędzi ładunku.

Nieprawidłowo zamontowana choinka tworzy zagrożenie dla bezpieczeństwa. Drzewko może spaść np. pod koła jadącego z tyłu pojazdu i zmusić jego kierowcę do wykonania nagłego manewru. Dlatego kierowca podczas transportu iglaka do domu może zostać zatrzymany do kontroli drogowej. Policjanci mają prawo sprawdzić sposób montażu choinki i w razie wykrycia nieprawidłowości, ukarać kierowcę. Mandat w takim przypadku wynosi do 500 zł.