Na S2 na Ursynowie znowu się dzieje. Specjaliści rozkładają nowe urządzenia

Już niedługo oddany powinien zostać tunel pod Ursynowem. Zdecydowano zatem, że warto sprawdzić jakość powietrza w okolicach trasy S2. Zajmie się tym konsorcjum w składzie Lemitor Ochrona Środowiska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej.

Zobacz wideo Przejazd nowym tunelem pod Ursynowem. GDDKiA opublikowała film

Umowa na wykonanie badań została zawarta we wrześniu tego roku. Konsorcjum w ciągu ok. 20 miesięcy dokona wszystkich niezbędnych pomiarów i badań powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Punkty pomiarowe znajdują się na wyrzutniach spalin zlokalizowanych przy obu wylotach z tunelu oraz w okolicach portali. Pomiary będą kontrolować stężenie i zawartość w powietrzu dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego (PM2,5 oraz PM10) oraz benzenu.

Dane z punktów zbierane będą całodobowo w ciągu roku, przez 365 dni na wyrzutniach oraz przez minimum 70 dni pomiarowych w rejonie portali.

Zakończenie prac związanych z dostarczeniem wyników badań pomiarów powietrza oraz wykonaniem analizy porealizacyjnej w zakresie ich badania przewidywane jest na II kw. 2023 r.

Tunel pod Ursynowem - kiedy nim pojedziemy?

Tunel pod Ursynowem, czyli kluczowy fragment Południowej Obwodnicy Warszawy (trasa S2) to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji nie tylko w stolicy, ale i w całym kraju. Wyczekiwana zdecydowanie za długo, bo drogowcy planowali ukończenie i oddanie kierowcom drogi do końca 2020 roku. Kolejny odcinek tej trasy, czyli Most Południowy otwarto tuż przed świętami - w drugiej połowie grudnia 2020.

Sam przejazd pod jedną z warszawskich dzielnic sprawił jednak drogowcom znacznie więcej problemów. Oddanie inwestycji kierowcom przesunięto początkowo na marzec 2021 roku, a potem m.in. na czerwiec, sierpień, wrzesień i początek października. Wiele wskazywało na to, że ten ostatni termin jest już realny, bo prace w tunelu zakończono w wakacje. Wtedy zaczęły się jednak testy i odbiory inwestycji.

Aktualny obecnie plan zakłada, że stanie się to jesienią 2021 roku. Oddany zostanie nie tylko sam tunel, ale cały ursynowski odcinek o łącznej długości nieco ponad 4,5 km (w tym 2,3 km tunelu) pomiędzy węzłami Puławska i Warszawa Wilanów. W piątek potwierdził to jeszcze warszawski oddział GDDKiA załączając aktualne zdjęcie z wnętrza tunelu.

Jeśli jednak wspomniany odcinek S2 ma zostać oddany jesienią, GDDKiA nie ma zbyt wiele czasu. Do rozpoczęcia zimy zostały zaledwie dwa tygodnie. Ostatni dzień jesieni wypada 20 grudnia. Wiele wskazuje jednak na to, że kierowcy przejadą pod Ursynowem jeszcze przed tegorocznymi świętami.