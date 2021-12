"Wszystkie autostrady w Polsce będą płatne". Mamy listę, gdzie już trzeba płacić

Więcej informacji o polskich autostradach możesz poszukiwać też w serwisie Gazeta.pl.

GDDKiA nie pozostawia żadnych złudzeń. Na swojej stronie internetowej informuje kierowców, że "zgodnie z obowiązującym prawem wszystkie autostrady w Polsce będą płatne". A w świetle tej informacji nieco inaczej można spojrzeć na wprowadzenie 1 grudnia 2021 roku obowiązkowego także dla aut osobowych systemu e-TOLL. Bo za sprawą elektronicznych płatności i kamer kontrolujących wnoszenie opłat, system dość szybko można wprowadzić na wszystkich innych drogach oznaczonych symbolem A. Czy to nie było właśnie celem dodatkowym i nieco ukrytym forsowania nowego systemu?

Ile się płaci za autostrady w Polsce? 10 gr za 1 km. Niby mało. Niby...

Na razie ciężko odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie – choć jest to mocno prawdopodobne. Jednoznacznie można za to wskazać wszystkie te odcinki szybkich szlaków w Polsce, na których kierowca za przejazd musi zapłacić już dziś. Ile zapłacić? Tą kwestię reguluje akurat rozporządzenie Ministra Infrastruktury, które nie zmieniło się w ostatnich latach. Dokument wyraźnie wskazuje, że pojazdy kategorii drugiej – tj. samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony – za każdy pokonany kilometr musi zapłacić 10 groszy. Niby kwota nie wydaje się wysoka, ale...

Warto pamiętać o tym, że to rozporządzenie mówi o sumie podstawowej, która prawdopodobnie trafi do budżetu państwa. Nie określa zatem stawki maksymalnej. Nie zawiera bowiem zatem opłat związanych z utrzymaniem drogi czy obsługą systemu płatności, które są pobierane np. przez koncesjonariuszy. Skutek? Choć w rozporządzeniu pojawia się 10 groszy, każdy pokonany kilometr na A1 kosztuje kierowcę 16 groszy. Jeszcze drożej jest na A-dwójce. Między Świeckiem i Nowym Tomyślem płaci się aż 20 groszy, a między Nowym Tomyślem a Koninem aż 49 groszy.

W Polsce budujemy 4-krotniej mniej autostrad niż w Czechach

Autostrady w Polsce nie są tanie. Nie ma ich też zbyt dużo (obecnie nieco ponad 1700 km) i zbyt dużo się ich nie buduje. GDDKiA chce oddać w całym roku 2021 tylko 39,6 km nowych autostrad. To 0,005 km na 1 km2 powierzchni kraju. Dla porównania w Czechach wskaźnik wynosi 0,016 km/1 km2, a Niemczech 0,036 km/1 km2.

Płatne odcinki autostrad w Polsce:

A1: Rusocin – Nowa Wieś, w sumie 152 km

A2: Konin – Świecko, w sumie 255 km

A2: Konin – Stryków, w sumie 99 km

A4: Kraków – Katowice, w sumie 61 km

A4: Wrocław, Bielany Wrocławskie – Sośnica, w sumie 160 km

Gdzie autostrady nadal są darmowe?

Przedstawiciele GDDKiA nie mają żadnych wątpliwości. Wszystkie autostrady w Polsce będą płatne. Tak stanowi prawo. Całe szczęście w tym stwierdzeniu pojawia się słowo będą. A oznacza ono mniej więcej tyle, że nadal są odcinki, którymi samochody mogą się poruszać całkowicie bezpłatnie. Gdzie dokładnie? Oto lista: