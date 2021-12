Na widok takiej maty na szybie się uśmiechasz? Właściciel auta śmieje się rano

Więcej porad eksploatacyjnych znajdziesz w serwisie Gazeta.pl.

Na dworze pojawiają się pierwsze przymrozki nocą. A to oznacza, że właśnie powrócił sezon na maty ochronne na przednią szybę. Czasami są srebrne, a czasami różnokolorowe. Bez względu na wzór czy formę, wszystkie łączy jedno. Powodują uśmiech politowania u wielu kierowców, uważających je za tandetne i mało skuteczne. Słusznie? No właśnie nie do końca. Szczególnie że naprawdę mogą ułatwić życie o poranku. Sprawią że można odjechać z miejsca parkingowego bez kilkuminutowego skrobania szyb. A do tego nie są drogie. Można je kupić praktycznie w każdym markecie lub na stacji benzynowej już za 20 zł.

Zakładasz matę i... szron nie osiada na szybie

Czy maty na przednią szybę są złym pomysłem? Raczej nie. Latem chronią deskę rozdzielczą, kierownicę i fotel przed nadmiernym nagrzewaniem, a do tego obniżają temperaturę w kabinie podczas parkowania auta w słońcu. Zimą z kolei przywierają do szyby i sprawiają, że nie osadza się na niej szron czy śnieg. Czapę śniegu zrzuca się bowiem z maty po zdjęciu jej z szyby. Kolejna zaleta? Osłony antyszronowe są niezwykle proste w stosowaniu. Matę wystarczy rozłożyć na przedniej szybie, a następnie przytrzasnąć jej końce drzwiami kierowcy i pasażera lub zaczepić o lusterka. To trwa kilka sekund.

Zamiast maty polej szybę gorącą wodą. I recepta na klęskę gotowa!

Rynek i patenty kierowców znają oczywiście kilka alternatyw. Dziś najpopularniejsze są preparaty odmrażające. Niestety o ile one poradzą sobie z cienką warstwą szronu zalegającą na szybie, staną się całkowicie bezskuteczne w starciu z grubszym lodem czy śniegiem. Ich zakup za jakieś 10 czy 15 zł jest zatem raczej wątpliwym interesem. Szczególnie że kierowcy "starej daty" znają lepsze i znacznie tańsze metody na płyn odmrażający. Przykładem jest chociażby... polanie przedniej szyby gorącą wodą wprost z czajnika. I czas oczekiwania na zagotowanie się wody jest dopiero pierwszą z kontrowersji związanych z tym sposobem pozbycia się szronu z szyb.

Gorąca woda w zetknięciu z zamarzniętą szybą dość szybko zamieni się w lód. To raz. Dwa może nawet doprowadzić do pęknięcia szyby – decyduje o tym zbyt duża różnica temperatur. W ten sposób "sprytny" kierowca będzie o kilkaset złotych "lżejszy". Sumę wyda na wymianę szyby.

Jak przygotować samochód do zimy, jeśli nie trzymasz go w garażu?

Jak nie mata antyszronowa, to co? Może po prostu skrobaczka

Skuteczne alternatywy dla maty antyszronowej są dwie. Po pierwsze chodzi o ogrzewanie postojowe. Nagrzewacz uruchomiony np. pół godziny przed pojawieniem się w aucie, rozgrzeje szybę od środka i sprawi, że spłynie z niej nie tylko lód, ale i śnieg. Niestety webasto potrafi kosztować od 5 do nawet 10 tys. zł. Nie każdego kierowcę stać zatem na taki wydatek. Po drugie alternatywą jest... klasyczna skrobaczka i zmiotka. Tak, skrobanie szyb trwa dobrych kilka minut. Kierowca ma jednak pewność, że umiejętnie wykonane nie uszkodzi szyby, a użycie zmiotki zagwarantuje dokładne odśnieżenie nadwozia.

Kluczem jest dość ostra i przede wszystkim czysta skrobaczka. Ziarnko piasku, które dostanie się pod nią, może doprowadzić do podrapania szyby.

Mandat za ośnieżony samochód

Zima każdego roku pokazuje, że w Polsce jest szerokie grono kierowców, którzy nie lubią mat antyszronowych, ale nie chcą też skrobać szyb i odśnieżać nadwozia. To jednak błąd, który może być naprawdę kosztowny. Raz, że jazda nieodśnieżonym samochodem oznacza mandat – grzywna wynosi od 20 do 500 zł. Dwa, że szron czy śnieg zalegający na szybach mogą ograniczać widoczność. Skutkiem takiego stanu rzeczy czasami jest np. kolizja z winy prowadzącego. W takim przypadku koszty będą już liczone w tysiącach złotych.