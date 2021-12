Siedemset sposób na pożegnanie V-ósemki w Klasie C, czyli Manhart CR 700

Wciąż czekamy na nowego Mercedesa Klasy C w wydaniu AMG. Wszystkie informacje, jakie już mamy wskazują, że będzie to piekielnie szybki i świetnie jeżdżący samochód, ale... bez dużego ośmiocylindrowego silnika pod maską. Często mówi się o czterocylindrowym motorze z A 45 S, który dostanie elektryczne wsparcie. A to właśnie potężna V-ósemka stanowiła dla wielu kwintesencję C 63 S, głównego rywala równie kultowego modelu BMW M3.

Do grona miłośników schodzącej ze sceny generacji W205 z silnikiem V8 należy z pewnością tuner Manhart, który pochwalił się swoim najnowszym projektem. Manhart CR 700 Wagon ma być hołdem i pożegnaniem z aktualnym C 63 S. Ostatni człon nazwy zdradza, że CR 700 będzie dostępne tylko jako kombi, żeby jak najbardziej połączyć oszałamiającą moc i osiągi z praktycznością.

Manhart CR 700 Wagon fot. Manhart

Liczba 700 to nawiązanie do koni mechanicznych. Podwójnie doładowana V-ósemka AMG po wizycie w warsztacie Manharta została podkręcona z około 500 do ponad 700 KM, a moment obrotowy wywindowano z seryjnych 700 Nm do aż 920 Nm. Tuner nie chwali się jeszcze dokładnymi osiągami. Nie znamy m.in. przyspieszenia do pierwszej setki czy prędkości maksymalnej, ale Manhart postanowił zaimponować fanom takich projektów innym parametrem. Jeśli jedziecie 100 km/h i wciśniecie gaz w podłogę, to 200 km/h na liczniku pojawi się po zaledwie 5,5 sekundy. Oczywiście CR 700 nie ogranicza się tylko do podkręcenia jednostki napędowej. Modyfikacje samochodu mają być kompleksowe i dotyczyć skrzyni biegów, układu kierowniczego, mocniejszych hamulców czy dopracowanej aerodynamiki.

Na zdjęciach widzimy, że tuner nie skąpił włókna węglowego, żeby jeszcze podostrzyć wygląd sportowego Mercedesa, ale to tylko jedna z wielu propozycji. Klient ma mieć bardzo szerokie możliwości personalizacji Manharta CR 700 Wagon i zaprojektować jego wygląd zgodnie ze swoimi upodobaniami. Wnętrze? Zaskakująco normalne. Choć pewnie i tutaj firma czeka na życzenia klientów.